Los cinco pueblos indígenas de Antioquia marchan en Medellín

No son reclamos. Mucho menos están pidiendo favor. Lo que los pueblos indígenas están haciendo son exigencias. Exigen que se respete la Constitución, que se les tenga en cuenta en la decisiones y que se les reconozca como víctimas del conflicto armado.



Por eso, en el caso de Antioquia, un grupo de 500 personas de distintas regiones del departamento se reunieron en el parque de los Deseos para realizar una Minga pacífica en apoyo a los sectores sociales indígenas que se están manifestando en el país que son víctimas del conflicto armado en el país

José Leonardo Domicó, consejero mayor y representante legal de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), aclaró que la Minga no será un acto de confrontación con la fuerza pública (van 22 heridos en la Minga indígena nacional), sino que se realizará de manera pacífica, comenzando en el parque de los Deseos en el norte de la ciudad, para desplazarse por la avenida Carabobo, Prado Centro, avenida Oriental y San Juan para finalmente llegar al parque de las Luces.

“El Gobierno Nacional pretende desarrollar el marco normativo para el posconflicto sin el capítulo étnico. Esto significa que no hay un reconocimiento claro, preciso y contundente a las exigencias de los pueblos indígenas”, contó el consejero mayor.

en Antioquia no se han presentado víctimas mortales, pero hay cinco líderes amenazados Foto: Cortesía OIA

En lo referente a seguridad, informó que en lo que va corrido del año van 42 líderes indígenas asesinados en el país. Si bien en Antioquia no se han presentado víctimas mortales, contó que eso no los exime del temor ya que hay cinco líderes amenazados por su labor de defensa del territorio y los Derechos Humanos.



Estas amenazas las han sufrido los cinco pueblos indígenas en Antioquia: Embera Dóbida (Atrato antioqueño), Chamí (Suroeste), Eyábida, Senú (Bajo Cauca) y Guna Dule (Urabá).



“Para aquellas personas que vivimos de la tierra en zonas de conflicto, la paz no ha llegado. Tenemos reclutamiento forzado de nuestros niños, la cifra es alta pero apenas la estamos consolidando. Si bien las Farc dejaron de existir como grupo armado, en las zonas permanecen el Eln y el ‘Clan del Golfo’”, precisó Domicó.Aclaró que no renunciarán a la Minga ni al proceso de la consulta previa. Para ellos, son mecanismos para hacer un llamado a respetar sus derechos.

Además, a través de ese mecanismo (Minga) quieren instaurar una mesa de negociación para comenzar a desarrollar los puntos en lo que queda del año, así como desarrollar proyectos para el 2018. Se espera que eso ocurra en esta jornada.



“Nos hemos reunido con Victoria Eugenia Ramírez, Secretaria de Gobierno y con Llanedt Martínez, gerente Indígena del departamento. Con ellas encontramos total respaldo”, puntualizó el líder indígena.



