Lo que le falta a Hidroituango para comenzar operación este año

26 de marzo 2018 , 06:44 a.m.

Casi tan bíblico como la historia de Jonás y la ballena. Así se siente estar en las entrañas de Hidrooituango. Un cetáceo de piedra con capacidad de generar 2.400 megavatios (MW) de energía, que representa el 17 por ciento de la demanda energética del país.



En este coloso, que ocupa un área de 5.400 hectáreas que constituyen la central ubicada entre Ituango y Briceño (Norte de Antioquia), todo son cifras descomunales

Veamos: más de 11,4 billones de pesos de inversión, casi tres veces el presupuesto anual de Medellín; una presa de 225 metros, poco más o menos dos veces el edificio Coltejer; y 20 millones metros cúbicos de volumen.



Además, abarca el vertedero más grande del mundo con 405 metros de longitud y 22.600 metros cúbicos por segundo de capacidad. Un embalse que ocupará 3.800 hectáreas de área inundada para contener 2.720 millones de metros cúbicos de agua.



Nada parece detener a Hidroituango. Incluso, logró desviar temporalmente el río Cauca. Un afluente de unos 37.800 kilómetros cuadrados de cuenca y que recorre 1.350 kilómetros del país.

Los trabajos avanzan en 80,5 por ciento y van acorde al cronograma para que el primero de diciembre comience a operar la primera de las ocho turbinas tipo Francis, que componen la hidroeléctrica.



Ya tiene prácticamente su cierre financiero, gracias a la consecución de un crédito por 1.000 millones de dólares con IDB Invest, sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Las obras principales están prácticamente listas así como la mayoría de licencias ambientales.



Jorge Londoño De la Cuesta, gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), informó sobre lo que está haciendo falta hasta ahora para culminar la megaobra, que inició construcción en el 2012. Para este primer trimestre, que está a punto de terminar, deben tener finiquitado las licencias ambientales. Esto, porque se pidió modificar una por el lleno del embalse.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) está recibiendo las observaciones y comentarios de la comunidad para, con esa información, tomar una decisión.



El gerente añadió que finalizando también este primer semestre comenzará el llenado del embalse de 70 kilómetros, proceso que tardará aproximadamente 45 días.

Ya, para el tercer trimestre deberán estar listas las líneas de transmisión y en el cuarto, comenzarán las pruebas técnicas para entrar en operación comercial en diciembre.



Londoño aclaró, sin embargo, que la que entrará en funcionamiento será la primera unidad de generación con una capacidad de 300 MW. Luego, operarán las siguientes turbinas paulatinamente hasta el 2020 cuando la central esté funcionando en su totalidad.

“Con esta obra se garantizará energía eléctrica al país para los próximos 10 o 15 años y eso pocos territorios en el mundo lo pueden decir. No solo eso, cerca de 12 municipios de la zona de influencia comenzarán a recibir regalías constantes entre 5.000 y 7.000 millones de pesos para inversión, lo que traerá progreso a esos territorios”, puntualizó el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez.

Así es el interior

De domingo a domingo. Las 24 horas del día. En Hidroituango siempre hay movimiento. En su interior, cerca 12.000 personas entran y salen por un túnel de acceso de 950 metros de longitud, 7,5 metros de ancho por 6 de alto. La marcha se da todo el día, en tres turnos.



Allí se inicia el trayecto, en lo profundo de la obra de ingeniería más grande que se está desarrollando actualmente en el país, a cargo de EPM y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA).



La boca conecta con unas tripas interminables de laberintos iluminadas tenuemente por luces naranja que se entrecruzan con otras, apenas dejando ver las paredes rugosas y el suelo húmedo y fangoso. Son 118 metros de túneles superiores de 6,6 metros de diámetro y pendientes hasta de 12 por ciento.



A pesar los elementos obligatorios de protección, dentro de la obra sufren los sentidos: la vista se nubla, después de un tiempo debido al aire denso y al material particulado; el olfato se llena del hedor a fango, humedad, pero sobre todo, predomina el olor a orines que desprenden la cantidad de sanitarios portátiles dispuestos por toda la obra; y el oído es taladrado por el movimiento de las máquinas en el interior que transportan herramientas.



El estallido, cuando se perfora roca, parece hacer regurgitar a una bestia. El bramido se confunde con los gritos de los casi 3.000 trabajadores, que hacen eco en las paredes.

Flavio es uno de los que grita. El casco naranja y unas gafas transparentes evitan que su rostro trigueño esté aún más brillante por el sudor. Se está cocinando por dentro en un uniforme color gris.



“Si aquí hace calor, imagínese 193 pisos más abajo que es donde me toca trabajar. Eso sí es el infierno. Pero nos mantenemos con dos o tres termos de agua helada”, dice con una sonrisa.



Es cierto. La caverna donde estarán las cuatro últimas turbinas es un gran cráter de piedra iluminado por luces naranja que semejan las llamas de un averno.



Él es ‘tubero’, lo dice como si fuera algo del otro mundo. Mueve tubos de manera rutinaria en lo más profundo de la obra para construir la turbina número cuatro. Durante dos semanas trabaja de 7 de la mañana a 6 de la tarde, luego otros 15 días hace turno nocturno.

Para él, el mayor infierno no es estar en lo más recóndito de la megaobra, es estar lejos de su familia.



“En este proyecto hay gente de mucha parte. Yo soy de ‘Barranca’ (Barrancabermeja) y allá tengo a mi esposa y la parejita: un niño de 8 años y la niña de 7. Eso lo más duro, aquí no tanto. Llevo cinco meses de labores pero parece que fueran más”, dice para limpiarse el sudor.



No dice más. Un compañero lo apura para comenzar el descenso. Los esperan casi 200 pisos.



