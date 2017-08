Lista segunda edición de ‘La vida pasa en Versalles’

Sentado en una de las mesas del tradicional restaurante y panadería Versalles, en el pasaje Junín, donde se ha dedicado a observar, conversar, comer y hasta a escribir, el periodista Guillermo Zuluaga se reunió a compartir un café, con dulces recién salidos del horno, con amigos, familia y colegas, la segunda edición de La vida pasa en Versalles.Cuando el reportaje salió por primera vez, hace seis años, este restaurante alcanzaba sus bodas de oro.

El libro narra las increíbles historias que le ocurren a las personas normales que visitan el lugar. O, tal vez, las historias normales que les suceden a los personajes increíbles que van a conversar y a degustar los manjares que Versalles siempre ha ofrecido.



Para esta segunda versión, explica Zuluaga, el libro cuenta con una estructura más periodística en el que resalta el prólogo elaborado por su amigo, maestro y colega Carlos Mario Correa. Parafraseando a Zuluaga es todo un manjar, un curso de periodismo previo al universo histórico que describe el texto.La publicación incluye también un perfil de Leonardo Nieto, el argentino, aquel que alguna vez llegara desde Buenos Aires y creara este histórico lugar de la ciudad.

La amistad entre el escritor y el dueño de Versalles empezó un día cuando la prensa tituló que la Selección Argentina de Fútbol no iba a venir al país a jugar la Copa América de 2001. Zuluaga, apenas un muchacho, se fue para Versalles a preguntarle a don Leonardo qué sentía porque el equipo argentino, el de Burgos, Ayala, Verón, Simeone, Crespo y Batistuta no iba a estar en Medellín.



La respuesta, la obtuvo ocho días después cuando regresó y se lo encontró con cuatro músicos de tango. Zuluaga les tomó una foto, se la regaló a Nieto. Así estuvo yendo como cliente y, de vez en cuando, conversó con su propietario hasta que llegó el día en que se ganó el pedido para escribir el libro que conmemoraría los 50 años del restaurante.



En nueve meses de visitas como reportero, casi que a diario, el periodista se sentó a escuchar, conversar, oler, sentir y comer lo que en Versalles sucedía.



Y cuando le preguntan lo más difícil de aquel arduo trabajo responde con una sonrisa: “El reto más grande fue no engordarme”.

“Empezó siendo un trabajo periodístico y terminó siendo una amistad”, comentó el cronista, quién acotó que el personaje de su libro se ríe al escuchar asuntos que a sus 92 años ya no tenía presentes y que cuando se los lee, le responde con una pregunta: “¿Y usted cómo hizo para saber todas esas cosas de mí?”



Fue una suma de años como cliente, periodista y amigo los que le abrieron las puertas de la casa de los Nieto. Compartió durante los últimos años como un miembro más de esta familia y hasta viajó a Argentina para conocer las raíces de don Leonardo.



Él no pudo asistir al conversatorio y lanzamiento del libro. Sin embargo, su hija, Marcela, manifestó lo orgulloso que se siente al ver que su sueño de hace 56 años continúa siendo vigente no solo porque sigue atrayendo personas, sino también porque vive entre las líneas de un libro.



