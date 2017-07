Librerías de Medellín se resisten a morir en el olvido

22 de julio 2017 , 04:36 a.m.

22 de julio 2017 , 04:36 a.m.

La competencia que viven por las publicaciones digitales, las pequeñas librerías que venden textos usados y las dificultades económicas son algunos de los motivos por los que librerías tradicionales como la Continental, la Aguirre, la Nueva y la Científica han tenido que dar un paso al costado en la tarea de ofrecerle cultura a la ciudad.



Sin embargo, existen algunas que a pesar de lo agreste del mercado se siguen esforzando por brindarle a la ciudad espacios de lectura, en medio de un centro que hoy le apuesta a una renovación integral.

La librería Entre Líneas es una de aquellas que se la juega por abrir sus vitrinas. Lina Marcela Mejía, su representante legal, expresó que aunque saben del momento de crisis que viven las librerías, se resisten a cerrar, pues han identificado que la gente todavía lee mucho y los jóvenes se sienten atraídos por la lectura, en particular de los libros de sagas.



Entre Líneas, ubicada en La Playa y a pocos metros de la avenida Oriental, tiene como meta brindarle a la ciudad variedad de libros, que pasan por literatura clásica, autoayuda, aventura, entre otros textos.



Por ello, expresó Claudia González, magíster en historia y empleada de Entre Líneas, el valor agregado que tiene la creación de este local es la oferta de colecciones con temáticas que otras librerías de la ciudad, grandes o pequeñas, no tienen en sus vitrinas.



“Ofrecemos libros técnico-universitarios, que son difíciles de conseguir, al igual que le estamos dando cabida a los pequeños escritores que están en la búsqueda de lugares para publicar sus libros”, manifestó González.



Mostrar en las vitrinas las obras de escritores emergentes es un aspecto que se ha venido trabajando en la ciudad, con la intención de darle crédito a las creaciones locales y no quedarse solo en la oferta de los clásicos o los libros de autores consolidados y con amplia trayectoria.



Un ejemplo de ello fue la feria que hace casi un mes se realizó en el Museo de Arte Moderno para brindarles espacios a las editoriales pequeñas en su misión por contar historias.



El escritor y profesor universitario, José Guillermo Ánjel (Memo Ánjel), dijo que poner en mano de la gente a los autores locales, que hablan de temas de la ciudad, hace que el lector se identifique más con sus textos y así logren acercarse con mayor frecuencia a las librerías nuevas.



“Lo que se quiere con las librerías es que la gente lea para que cobre identidad”, dijo Ánjel.

La meta que tiene Entre Líneas es darle más valor al libro original frente al libro pirata, que es muy fuerte en el mercado.



Asimismo, para Mejía es importante mostrarle al usuario las bondades de asistir a las librerías, en vez de hacer compras de textos por internet, que hoy es el gran competidor.



“Nos asustamos mucho con el boom del libro digital, lo cual crea mucha incertidumbre en cuanto a la comercialización, pero hay que mostrarle al cliente que es importante poder sentir el libro e, incluso, coleccionarlos para tener una biblioteca propia”, añadió Mejía.

Tras ocho meses de estar abierta, Entre Líneas ha vivido en los dos extremos del mercado, pero se sostiene para convertirse en un punto de cultura que se resiste a morir en el olvido, como les pasó a otras.





