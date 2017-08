Liberan mosquitos para combatir el dengue

24 de agosto 2017 , 08:47 a.m.

Cuando abrieron el primero de los 20 frascos con cerca de 100 mosquitos Aedes aegypti, Jhon Jairo Mena, habitante del barrio Pablo VI de la comuna 2 de Medellín (Santa Cruz), estaba atento para ver cómo eran estos insectos conocidos por transmitir enfermedades como el dengue, el zika y el chikunguña.



Estupefacto, y casi sin conocimiento de qué estaba pasando, fue la primera persona en Medellín a la que picó uno de estos mosquitos de patas a rayas blancas y negras y que, desde ahora, serán inofensivos para la salud de las personas gracias a que son portadores de la bacteria Wolbachia. Las primeras liberaciones se hicieron en el municipio de Bello y se obtuvieron resultados positivos.

Mientras el animal se posaba en el antebrazo derecho de Mena y se hinchaba por la sangre que bebía tras su liberación, Iván Darío Vélez Bernal, director del Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales (Pecet) de la Universidad de Antioquia, le explicó a él y al resto de la comunidad que no había que tener miedo ante la picadura de los insectos que estaban siendo liberados, pues la bacteria Wolbachia, que traían consigo, no les permitía contagiar de dengue, zika, chikunguña o fiebre amarilla a los seres humanos.



Mena, al conocer que este mosquito no era perjudicial para su salud, dejó que los curiosos se acercaran a ver cómo se alimentaba en su brazo. “Ahora ya conseguí una mascota, el mosquito Menita”, expresó.

La intención de la liberación de los Aedes aegypti modificados con la bacteria es que se apareen con otros insectos de su especie, que son nativos de los barrios de Medellín, para que su descendencia se reproduzca infectada y los índices de contagio por dengue y otras enfermedades se disminuyan. El año pasado se reportaron al menos 18.000 casos de dengue en la ciudad.



Por ello, toda una romería se dio cita en el Aula Ambiental Finca La Mesa, en el barrio La Frontera de la comuna 2 para celebrar que se estaban acabando los días en los que ser picado por un mosquito de estos causaba, por lo menos, una incapacidad médica.



El ambiente festivo fue el protagonista. Los niños se acercaron a mirar tras los frascos a estos animalitos, poco vistosos pero de mucha ayuda, como los describió Luisa Fernanda Londoño. Ella es una niña de 12 años del sector que se acercó a disfrutar del Carnaval ‘Wolbilandia’, como fue llamado el evento.

La picadura de este mosquito, modificado genéticamente, no será perjudicial para la salud de las personas. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

El director del Pecet también comentó que como medida de seguimiento, cada semana se harán investigaciones del estado de los mosquitos que desde hoy acompañan a las comunas Manrique, Santa Cruz y Aranjuez.



Teresa Álvarez, residente de Santa Cruz, también se sumó a la fiesta que busca mejorar la salud del barrio. Ella bailó de la felicidad por saber que a su comunidad ya no la iba a azotar tan fuerte esta ‘plaga’.



Por eso, con un traje típico de danza colombiana, participó de este evento para decirle adiós al dengue y gritar a una sola voz que: “eliminar el dengue es una tarea de todos”.

En un ambiente festivo se vivió la liberación de los primeros mosquitos en Medellín, en la Comuna 2 (Santa Cruz).https://t.co/yM9IAj10Fa pic.twitter.com/8jmtxCngzQ — ED Colombia (@EDengueColombia) 23 de agosto de 2017

El proyecto, actualmente, se desarrolla en cinco países con altos índices de enfermedades relacionadas con el Aedes aegypti.



En Australia, Indonesia, Vietnam, Brasil y Colombia se hacen investigaciones para introducir en esta especie la bacteria Wolbachia, que inhibe su capacidad de transmitir enfermedades.



DAVID FONSECA ARIAS

​davfon@eltiempo.com

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN