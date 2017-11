Ley de sometimiento beneficiaría a 250 combos de Medellín

Medellín necesita urgente la ley de sometimiento a la justicia de bandas criminales que radicó el Gobierno Nacional, porque estas estructuras aportan el 52 por ciento de las muertes violentas.



De los 470 homicidios que registra la ciudad este año, 245 son atribuidos a bandas, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad. Además, la capital paisa tiene 250 combos, lo que representa el 12 por ciento de los 2.005 que el Gobierno reconoce en Colombia.

En los barrios de Medellín hay presencia de los principales carteles del narcotráfico del país: la ‘Oficina’ y el ‘clan del Golfo’. La primera integra el 60 por ciento de los combos y la segunda el 25 por ciento, el resto son independientes pero también hacen mucho daño y disparan las cifras de homicidios.



La ley de sometimiento se tramita en el Congreso por fast track, vía rápida, que reduce el número de debates, que se requieren para la aprobación de leyes y reformas constitucionales. El comienzo de la iniciativa fue tras la carta que ‘Otoniel’, el máximo cabecilla del ‘clan del Golfo’, le envió al presidente Juan Manuel Santos, en la que le dice que su grupo– que tiene unos 2.000 miembros en Colombia– quiere entregarse a la justicia.



El marco jurídico propone que el sometimiento sea para los Grupos Armados Organizados (GAO), que se conocen como las bacrim, sin ideología política, pero de alta peligrosidad porque causan violencia armada contra el Estado y la población civil; también es para Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), que tienen menor poder y pocos integrantes.

El secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Felipe Tobón, aseguró que es un acierto que el gobierno Nacional incluya no solo al ‘clan del Golfo’ sino a todas las estructuras, desde la más grande hasta la más pequeña, porque así habría una reducción real de indicadores criminales.



El exdirector del programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín, Jorge Gaviria, precisó que los 250 combos de la ciudad estarían integrados por unas 5.000 personas y que en caso de que la mayoría se someta, disminuiría el homicidio, el fleteo, así como el desplazamiento forzado, la desaparición y la extorsión.

Beneficios

El proceso ofrece tres formas de sometimiento: la colectiva, que incluiría a toda la organización; la parcial y la individual. Para recibir beneficios los delincuentes deben entregar información que permita identificar la estructura criminal, su operación, su área de influencia, su expansión territorial, las rutas del narcotráfico y de tráfico de armas.

También deberán coopera con información que involucre a funcionarios públicos y destapar actos de corrupción; revelar quiénes fueron sus víctimas y diseñar un plan para repararlas, así como entregar la cifra real de miembros y el número de menores de edad que hacen parte de ella.

Para quienes cooperen con lo anterior, la ley propone una rebaja del 40 por ciento de las penas y permite que se queden con el 5 por ciento de los bienes y recursos que consiguieron con actividades ilícitas.



El exdirector Gaviria precisó que en Estados Unidos la persona que se someta a la justicia puede quedarse hasta con el 25 por ciento del capital que consiguió delinquiendo, y que Colombia solo ofrecerá el 5 por ciento. “De pronto no es muy atractivo, entonces hay que darles mejores oportunidades fuera de la delincuencia, hay que competir con la ilegalidad”, resaltó.

Entre tanto, Jhon Marulanda, coronel retirado del Ejército y experto en seguridad, advirtió que esos beneficios tienen muchas observaciones morales y éticas porque darles penas mínimas y dejar que se queden con un porcentaje de sus fortunas, aumentaría la tendencia al crimen y legitimaría la acción delincuencial. Igualmente, cree que no habría control porque el Estado no tiene el inventario de los bienes del crimen organizado.



El secretario de Seguridad dijo que no solo se trata del sometimiento, la ciudad debe estar lista para lo que sigue, por lo que debe crear programas de inclusión social con oportunidades para estas personas y evitar que reincidan en la violencia.



En lo que coincidió Gaviria al explicar que el sometimiento es una oportunidad gigantesca para estas organizaciones y un reto muy grande para las capitales, que deben darles oportunidades laborales y educativas.



Ese proceso, que se financiará con los recursos que queden de la extinción de dominio de las propiedades de los capos, será diseñado por el Inpec y la Agencia para la Reincorporación y Normalización.



El proceso no solo debe beneficiar a quienes se sometan sino también a las víctimas, debe haber justicia y verdad. “Lo más importante es que no haya impunidad y que los delincuentes no queden ricos, es un asunto que preocupa”, advirtió el secretario.



Lo mismo piensa Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo (Corpades), quien, además, advirtió que la ley serviría, siempre y cuando se sometan todos los grupos y sus miembros, se reduzcan las cifras de homicidios y se acaben las rentas criminales. “Si un pequeño porcentaje se somete, el resto quedaría para una próxima generación del crimen urbano”, recalcó.



Mientras no exista un acercamiento en concreto con los jefes de las bandas que se someterían, la orden que tiene la Fuerza Pública es seguir persiguiendo a las cabezas de esas bandas.



En Medellín, según Tobón, el foco está en las bandas ‘Robledo’, ‘Zafra’, los ‘Pájaros’ y los ‘Chivos’ las que más homicidios aportan, así como la ‘Terraza’ y la ‘Viña’ que cometen más robos. “Mientras no haya un sometimiento, no se puede parar la lucha contra estos criminales y contra sus rentas”, concluyó.



DEICY JOHANA PAREJA M.

Redactora de EL TIEMPO

En Twitter:@johapareja