Tras un día sin actividades, se levanta el paro cívico en Urabá

Algunas quemas de llantas y el ataque con piedras a un bus de transporte público fueron el detonante para que este miércoles a las 6 p. m. el Comité de Iniciativa Ciudadana levantara el cese de actividades en el Urabá antioqueño antes de que cumpliera las 24 horas.

En un comunicado, los organizadores del paro que protestaban contra la ubicación de los peajes en el interior del Eje Bananero, indicaron que debido a algunos desórdenes e intentos de acciones violentas tomaron la decisión de poner fin al paro cívico.



Reiteraron que continuarán con la propuesta de reubicar los peajes en las afueras de la región y que esperan que se atiendan sus solicitudes desde el Gobierno.



La comunidad pide que se reubiquen las casetas de cobro que se instalaron para la terminación y el mantenimiento de la obra de la Transversal de las Américas.



Desde el primero de enero la comunidad había presentado las quejas y pedía que una comisión del Gobierno atendiera sus reclamos, pues no quieren que quiten los peajes, solo que los reubiquen.



El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, dio a conocer la noticia, mientras que los miembros del comité del paro cívico aseguran que hubo presiones.



Luis Eduardo Gutiérrez, vicepresidente de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), indicó que pese a las manifestaciones, no es una alternativa reubicar los peajes. En primer lugar porque habría un desequilibro en el contrato que lo haría entrar en una causal de inviabilidad. En segundo lugar “existen unas tarifas preferenciales en los cinco municipios donde quedan las casetas de peaje, que pueden solicitarla, lo que les permite un pago del 50 por ciento de la tarifa plena”.

Durante este miércoles, Juan Camilo Restrepo, presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), contó que el sector no se vio afectado.



El teniente coronel Jairo Montealegre, comandante (e) de la Policía de Urabá, sostuvo que en trabajo conjunto con el Ejército hubo un dispositivo en todo el corredor vial, los peajes y las cabeceras municipales para garantizar la tranquilidad durante el paro, pero finalmente algunos hechos empañaron la jornada pacífica y obligaron a levantarlo.



En Chigorodó, Carepa y Apartadó solo el 30 por ciento del comercio cerró, mientras que en Turbo lo hizo el 80 por ciento.



Acevedo reiteró que más de 60.000 personas de los cinco municipios de influencia de los peajes se mueven a diario entre un lugar y otro, lo que los llevaría a la quiebra con el recaudo de los peajes.



También dijo que las tarifas preferenciales no traen grandes beneficios: “Las condiciones que ponen para esas tarifas son complicadas, la gente no quiere eso, quieren que los reubiquen”.



En Urabá, la ANI adelanta obras correspondientes al proyecto Transversal de las Américas. La obra tiene una inversión de 467.000 millones de pesos para desarrollar la doble calzada entre los municipios de Chigorodó y Turbo e intervenciones de rehabilitación y mejoramiento de las vías en sectores claves del corredor vial.



HEIDI TAMAYO ORTIZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Medellín