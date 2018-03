Levantan alerta por calidad del aire, vuelve el estado de prevención

Se levantó la alerta ambiental por calidad del aire en Medellín, luego de tres días. La ciudad vuelve a un estado de prevención que se extenderá hasta el 7 de abril, para evitar otra contingencia.



A partir de la 1 p. m. de hoy, 9 de marzo, las restricciones que aplican son las del estado de prevención: pico y placa ambiental los sábados (este le corresponde a las placas terminadas en impares), restricciones de 4 dígitos para automóviles particulares y camiones y de 2 dígitos en 2 y 4 tiempos para las motos (según el inicio de la placa).

A partir de las 12 del día de este viernes 9 de marzo se levanta el #EstadoDeAlerta y se decreta el #EstadoDePrevención. pic.twitter.com/pgnc8KscYp — Área Metropolitana del Valle de Aburrá (@Areametropol) 9 de marzo de 2018

A partir de un reporte del Sistema de Alerta Temprana para Medellín y el Valle de Aburrá (Siata), las autoridades ambientales anunciaron que no es necesario seguir con las medidas restrictivas que operaron desde el miércoles pasado.



Las 18 estaciones de carácter poblacional de medición de calidad del aire del valle de Aburrá, dejaron de estar en rojo y llevan 24 horas mostrando un índice de contaminación aceptable. De ellas, 16 están en amarillo, e incluso, la de la Biblioteca Fernando Botero, en San Cristóbal, está verde, lo que significa que la calidad en el sector es buena.



Los expertos aseguraron que no hay implicaciones negativas para la salud. No obstante, aclararon que marzo es una época difícil y por lo tanto seguirán monitoreando constantemente las estaciones. La ciudad estará en estado de prevención hasta abril.

El secretario de Medio Ambiente, Sergio Orozco, aseguró que de ser necesario declarar otra vez el estado de alerta, se declarará. Sin embargo, las mediciones son positivas y el estudio del Siata indica un mejor pronóstico que el de esta semana.



“La reducción es muy marcada y eso obedece solamente a las medidas, porque en la mañana las condiciones meteorológicas no son favorables para la dispersión de contaminantes”, explicó el director del Siata, Carlos David Hoyos.



Durante las primeras horas del día, en las tres jornadas de alerta ambiental, se evidenciaron los picos más altos de descongestión, pese a las complejas condiciones meteorológicas propias de la mañana, pero gracias al pico y placa que operó entre 5 a. m. y 10 a. m.





