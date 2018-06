Las tres causas que ocasionaron las fallas eléctricas del metro

No fue falta de mantenimiento. Tampoco desgaste. Mucho menos que las catenarias del metro de Medellín no soportaran el incremento de 42 a 80 trenes de la flota.



Fue una "lamentable coincidencia". Tres eventos simultáneos, que nunca habían ocurrido en los más de 20 años de operación del sistema de transporte masivo, se dieron entre enero y marzo de este año ocasionando un sobrevoltaje permanente en las catenarias (cable sobre la vía que trasmite la energía al tren) del metro, lo que desenlazó en cinco fallas eléctricas.



Estas se presentaron el 9 de enero, 13 de febrero, dos más el 16 de febrero y uno más el 12 de marzo.

Así lo confirmó la investigación realizada por expertos de los laboratorios de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) y de la empresa Ingeniería Especializada Blandón (IEB), tras 10 semanas de análisis y simulaciones en laboratorio.



Andrés Emiro Díez, ingeniero, docente investigador de la UPB y líder de la investigación, explicó que las causas, que ocurrieron simultáneamente, fueron: las constantes descargas atmosféricas (rayos) que caen en Medellín, una de las ciudades del mundo donde más rayos caen; un incremento en el nivel de voltaje registrado en un transformador de una subestación móvil del metro; y la energía regenerativa que causa un tren cuando frena, especialmente los de la flota más antigua.

El sistema de apantallamiento del Metro, en su diseño, es muy sensible y complejo. Foto: Cortesía Metro de Medellín

“Cada uno por separado no generan las afectaciones que vimos. Fue la sumatoria de estos tres lo que la originó. Son eventos inevitables e imprevisibles y no tienen nada que ver con falta de mantenimiento de la catenaria, de hecho, esta tuvo un buen comportamiento porque estuvo absorbiendo descargas que no debía asumir”, explicó el docente investigador.



Estas tres causas, recalentaron el cable de la catenaria haciendo que este se expandiera y perdiera altura invadiendo así el área de paso de los trenes y sus pantógrafos, que al chocar, generaron las afectaciones.

Descargas eléctricas, alimentación externa de energía y energía regenerativa del frenado de los trenes: todo esto, a la vez, ocasionó las fallas eléctricas del @metrodemedellin según investigación de @upbcolombia pic.twitter.com/dc00nJ0ydf — Alejo Mercado (@AlejoMercado10) 8 de junio de 2018

“Este sistema es muy sensible y cualquier modificación en la alimentación eléctrica puede poner en conflicto el sistema", agregó Emiro Díez.



Entre las acciones adelantadas por el Metro, estuvo el ajuste del sistema de protección de los pararrayos (incluso unos fueron cambiados de lugar) y ponerles algunos filtros para mitigar la sobretensión.



Gracias a estas medidas, en los últimos cuatro meses no se han vuelto a presentar problemas de ese tipo.

Cada uno por separado no genera las afectaciones que vimos. Fue la sumatoria de estos tres lo que lo hizo FACEBOOK

TWITTER

Jaime Rueda, gerente de operaciones y mantenimiento del Metro, explicó que el sistema de transporte masivo cuenta con más de 80 kilómetros de catenarias, los cuales, según el experto, no tiene ningún otro sistema en el mundo, por las condiciones climáticas ya mencionadas que tiene Medellín.



En las fallas presentadas, se afectaron cerca de 300 metros afectando, por evento, entre 100.000 y 200.000 usuarios.



"No era posible detectar estos incidentes en rutinas de mantenimiento. Por eso, fue necesario realizar las simulaciones en laboratorio. Con las evidencias recolectadas tomamos unas decisiones a corto y mediano plazo", contó Rueda.



En las de corto plazo, además de la reubicación y ajuste de protección de los pararrayos, también se realizó una redistribución de conexiones de alimentación a las subestaciones.

Repotenciarán flota de primera generación

En mediano plazo, Rueda manifestó la flota de primera generación, que consta de 42 trenes, será repotenciada. Con esto "los nuevos trenes también contribuyen, dado que representan nuevas tecnologías electrónicas".



De hecho, el profesor Emiro Díez explicó que se hizo un experimento entre ambas flotas. "El Jueves Santo todo el sistema operó con los trenes de primera generación o flota antigua, mientras que el Viernes Santo lo hizo con los trenes nuevos. El resultado fue que los trenes de la flota nueva presentaron un mejor efecto regulando la tensión y absorbiendo la energía de más que pueden producir al frenar", indicó el profesor.



La inversión para esto será de 420.000 millones de pesos y comenzará a finales de este año. Tardará aproximadamente 5 años.



David Alejandro Mercado

Redactor de EL TIEMPO

davmer@eltiempo.com

En twitter @AlejoMercado10