Tras 23 meses en obra, la Piloto aún no abre

El panorama al transitar por las inmediaciones de la Biblioteca Pública Piloto (BPP), en el sector de Carlos E. Restrepo, aún no permite dimensionar la nueva cara de este inmueble pues las obras de repotenciación y renovación, que se desarrollan desde diciembre de 2015, no concluirán hasta los primeros meses del 2018.



Si bien la obra, que hasta ahora tiene una inversión cercana a los 11.000 millones de pesos y debió haberse entregado en el segundo semestre del año pasado, no está terminada, para la directora Shirley Zuluaga “solo faltan ultimar detalles para ser entregada”.

Su positivismo lo sustenta en que, por el momento, las labores de los obreros se basan en los acabados como paredes, murales, pisos y pintura. Una vez terminen esto vendrá la fase de ensamblaje del mobiliario y su posterior entrega la comunidad.





Según la directora, los atrasos se atribuyen a cuatro factores fundamentales: el proceso de organización de cerca de 40.000 libros que se ubicaron en otras bibliotecas; los 46 días de paro camionero que vivió el país en el 2016 y que por la falta de materiales, que se quedaron estancados en medio de las protestas, paralizó los trabajos de construcción; factores climáticos que obligaron cubrir la biblioteca con plásticos para adelantar los trabajos de impermeabilización y procesos administrativos de empalme entre los consorcios que participaron de la intervención.

Sin embargo, todo el trabajo que se ha ejecutado en los cerca de 23 meses que lleva cerrada La Piloto se verá expuesto en un espacio destinado al encuentro ciudadano, pues la BPP quiere ser “un espacio de discusión de ideas, pensamiento e información bajo los temas de patrimonio histórico”, dijo Zuluaga.



Serán 2.000 metros cúbicos de concreto de alta resistencia, capaz de soportar 5.000 libras por pulgada cuadrada; 160 toneladas de acero, para resistir 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado; y más de 180.000 títulos de elementos bibliográficos, entre libros, fotografías y material audiovisual, los encargados de servir de columna vertebral una vez se entregue la obra de la renovada BPP.

La fachada del edificio respetará los códigos de construcción de inmuebles oficiales, por eso su exterior se forrará en cristanac. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

El ingeniero patólogo, Jorge Arbeláez, coordinador de la obra, expresó la importancia de brindarle a Medellín un espacio de calidad y explicó que su trabajo se desarrolló para cumplir con las normas de sismorresistencia.



Para ello utilizó fibra de carbono, material con el que son fabricados los transbordadores espaciales y que brinda una resistencia 20 veces mayor a la que aporta el acero.



Con eso se logra que las columnas queden en capacidad de atender un hipotético sismo de hasta 7.8 grados en la escala de Richter



“Se utilizaron dos formas para repotenciar la estructura: la primera fue reforzar las columnas para que atiendan los eventos sísmicos y disipen la energía al moverse, y la segunda fue utilizar pantallas rigidizadoras para que la estructura no se mueva mucho y proteger así los acabados en mampostería y los murales”, añadió Arbeláez.

Como novedad para los asistentes, durante el proceso de reforma, se adecuó el espacio de la azotea. Un lugar que en 43 años de funcionamiento no se había utilizado para el desarrollo de actividades.



La terraza, que cuenta con impermeabilización en su suelo, será escenario de algunos eventos culturales, además de tener un jardín, tanques de almacenamiento de aguas lluvias y un sistema fotovoltaico que brindará al menos el 70 por ciento de la energía que consumirá la Biblioteca Pública Piloto en su funcionamiento.



