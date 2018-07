La violencia no da tregua en la comuna 13 de Medellín

Ante la creciente ola de violencia que se registra en la comuna 13 de Medellín, el Concejo de la capital de Antioquia presidió ayer, en horas de la tarde, una reunión a puerta cerrada a la que asistieron la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y las secretarías de Seguridad e Inclusión Social, además de miembros de la Policía y el Ejército, para analizar la compleja situación y proponer medidas que ayuden a proteger a los habitantes.

Según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), desde el 1.° de enero hasta el domingo pasado se habían cometido 44 homicidios en esta comuna. En el mismo periodo del año pasado, la cifra fue de 22 asesinatos, lo cual quiere decir que este delito aumentó un ciento por ciento en comparación con la cifra del año 2017. En toda la ciudad, según ese mismo sistema de información, los homicidios han aumentado en un 31 por ciento en lo que va del 2018.



La comuna 13 continúa siendo foco de inseguridad. El pasado fin de semana hubo tres asesinatos, entre ellos los de dos menores de edad. En el barrio Los Alcázares, tras hechos que las autoridades todavía no establecen, fueron encontrados dos hombres, de 19 y 16 años de edad, ambos con impacto de bala.



El otro homicidio ocurrió en el barrio 20 de Julio, donde fue herido un estudiante de 17 años de edad que ingresó a la unidad intermedia de San Javier con lesiones de arma blanca, pero falleció en el lugar.



De acuerdo con Guillermo Durán, personero de Medellín, su despacho viene evidenciando que, desde el año pasado, se han incrementado los homicidios y el desplazamiento urbano. De hecho, a finales de mayo, la Personería de Medellín emitió un comunicado en el cual denunciaba que el desplazamiento dentro de la comuna por la violencia “había aumentado de manera considerable”.



El personero manifestó que los homicidios se han incrementado debido a que las estructuras criminales entran en disputa por las rentas ilegales luego de que los cabecillas de estas son capturados o asesinados.



Durán, quien estuvo presente en la sesión, contó que la Personería ha recibido quejas de la comunidad denunciando abusos de la autoridad. No obstante el aumento de pie de fuerza, tanto de Policía como de Ejército, la situación de seguridad no mejora.



El personero sostuvo que las denuncias hechas por la comunidad fueron presentadas ante la plenaria en el Concejo y que no existe ningún riesgo de que se repita una operación de la magnitud de la denominada militarmente operación Orión, ya que los entes de control están alerta para evitar cualquier situación de exceso de la Fuerza Pública.

El funcionario explicó que desde la semana pasada, la Personería de Medellín instaló un puesto de carácter permanente ubicado en las escaleras eléctricas de la comuna para apoyar, asesorar y recibir denuncias de la ciudadanía en asuntos relacionados con la violación de sus derechos.



Por su parte, James Zuluaga, líder de derechos humanos de la comuna 13, contó que la población continúa preocupada ante los recientes hechos porque el conflicto no cesa, y aseguró que “al parecer, la Fuerza Pública no tiene control ni puede brindar tranquilidad a los habitantes”.



Zuluaga expresó además que desde la comunidad han solicitado, a través de distintos medios, tanto al alcalde como a funcionarios de la Secretaría de Seguridad, el traslado de oficiales que están relacionados con algunos de los grupos que operan en la zona, la instalación de cámaras de seguridad en los puntos más críticos del sector y la protección a los distintos líderes que se encuentran amenazados. Pero desconoce por qué no han recibido respuesta a dichas peticiones.



La comunidad continúa a la espera de una respuesta, pues desde hace varios meses se registran constantes disparos en las noches, provenientes de enfrentamientos entre grupos armados que tienen en estado de alerta a la población que habita en este sector de la capital antioqueña.



El Concejo emitirá este martes un comunicado con las conclusiones de la reunión.

Escuelas también se ven afectadas

La Personería de Medellín había denunciado que, en una sola institución educativa de la comuna 13, cerca de 146 estudiantes no habían vuelto a clases por problemas sociales y de violencia.



Por su parte, la Secretaría de Educación respondió que de esos estudiantes, 106 ya habían regresado a clases. El viernes pasado se presentó una inasistencia escolar del 8,6 por ciento, informaron desde este despacho.



En medio de esta polémica, Manuel López, rector de la institución educativa Eduardo Santos, envió una dura carta a la Alcaldía de Medellín para criticar las políticas de educación. El rector dice que la administración solo se preocupa por la cantidad de estudiantes que están asistiendo a clases, pero no por las condiciones en las que se encuentran.



MEDELLÍN

Twitter: @ColombiaET