El temor rodea a los pobladores de la comuna 13 en Medellín

La comuna 13 vive momentos de angustia. En los últimos días, especialmente en las horas de la noche, gritos y disparos han perturbado la tranquilidad de sus habitantes.



Durante el día, dicen quienes viven en esa zona, la aparente calma deja que la cotidianidad siga su paso inalterable. Pero, una vez cae la noche, comienza la zozobra y nadie quiere quedarse en las calles; quedan vacías, iluminadas por el alumbrado público mientras la ansiedad se esconde dentro de las casas.

En el sector conocido como la “Y de Betania”, en esta comuna, los comerciantes dicen que la tranquilidad se ha visto afectada por algunos disparos en las horas de la noche.



A pesar de eso, reconocen que la zona no se ha visto tan afectada como otras. Al hacerles la pregunta de si pagan vacuna a las bandas delincuenciales que operan en la zona, responden que es “obvio”, de la manera más espontánea.

Yo normalmente trabajo hasta la 1 de la mañana, pero me dijeron que hoy lo mejor es cerrar temprano. Hay un rumor, la gente le dice a uno que no puede cerrar tarde

EL TIEMPO recorrió las sinuosas y empinadas calles de San Javier, por donde los conductores de buses, mostrando una destreza admirable, hacen maniobras para meterse entre los carros parqueados a ambos lados de la vía.



Las rutas que habían dejado de operar por amenazas de los combos están ahora funcionando sin problema. Allí, en el sector de Betania, dos policías, a un lado de la calle, vigilan la operación de los buses y están atentos ante cualquier novedad.



Sin embargo, una comerciante del sector, quien no quiso dar su nombre, considera que la presencia de la policía es insuficiente “para como está de difícil la situación”.

Las visitas turísticas han bajado los últimos días. Foto: Jaiver Nieto

Al frente de las escaleras eléctricas, en el sector conocido como Las Independencias, una mujer que vende buñuelos y empanas reconoce que la situación de los últimos días ha estado difícil: “Yo normalmente trabajo hasta la 1 de la mañana, pero me dijeron que hoy lo mejor es cerrar temprano. A mí, directamente, ellos (los delincuentes) no me han dicho que tengo que cerrar. Pero hay un rumor, la gente le dice a uno que no se puede cerrar tarde” comenta. Además, comenta que en las noches se han escuchado disparos.

Los de abajo salen corriendo y se alcanzan a ver, pero es muy difícil agarrarlos por las condiciones del sector

Un policía que acompañó al grupo de EL TIEMPO en el recorrido por la zona, comentó que desde algunos sectores, como en Las Independencias, han visto cuando los bandidos disparan desde la parte alta. “Los de abajo salen corriendo y se alcanzan a ver, pero es muy difícil agarrarlos por las condiciones del sector”, expresó el policía.

Jaime Andrés Herrera, guía turístico que caminaba por el sector con una pareja de turistas canadienses, preguntó a un policía si era prudente pasar a otro sector de la comuna con los dos turistas. El policía, después de titubear un momento, le contestó que lo mejor era no pasar por allá. Herrera le dijo que él, para sentirse seguro, habla con personas de la comunidad para ver cómo está la situación. “A mí me reportan cómo están las cosas y yo tomo las medidas pertinentes. Pregunto porque sé cómo ha estado la situación los últimos días”, expresa Herrera.

La presencia de la policía es constante. Foto: Jaiver Nieto

Los policías que patrullan la zona dicen que la inestabilidad en la zona se debe, en gran parte, a la captura de alias 'Sombra', líder de la ‘Odín’ Robledo. Esta organización agrupaba a algunos combos de la comuna 13. Ahora, tras la caída de ese cabecilla, cada banda quiere ser autónoma. Así es como se enfrentan estructuras ilegales como ‘Los conejos’, ‘La lámina’, ‘La marranera’, entre otras.



Otro agente de policía que estaba en el sector, y que no quiso ser citado en esta nota, advirtió que muchos de los combos que operan en la comuna no tienen una verdadera estructura ni están muy jerarquizados.



Por eso, argumenta, es que bandas más grandes como la Odín Robledo y el mismo Clan del Golfo, según se rumora, invierten capital en armas para subordinar a las bandas y así controlar el territorio.

Los comerciantes aceptan abiertamente estas estructuras les cobran impuestos para poder trabajar. Foto: Jaiver Nieto

El turismo en la comuna también se ha visto afectado por la compleja situación de los últimos días. Esteban Agudelo, miembro del equipo de la 4-13, un colectivo que fomenta el turismo y la cultura en la comuna, dice que los toures del fin de semana tuvieron que ser cancelados. “Es muy triste lo que está pasando, muy duro, pero la apuesta sigue siendo por la paz”, lamenta.



