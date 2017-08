La tradición se impuso en Feria de las Flores 2017

Una herencia que no pesa. Que con orgullo se ha llevado a cuestas por más de dos siglos. Eso es ser silletero.Estos artistas florales clausuraron por todo lo alto la Feria de las Flores, que por 11 días deleitó a locales y visitantes con una variada programación.

En los 60 años del Desfile de Silleteros, algunos premios se quedaron en familia. Los Atehortúa, apellido insignia de Santa Elena, celebró por partida doble con Martín Emilio Atehortúa.



Un nombre que comparten padre e hijo, quienes ganaron en las categorías Emblemática y Artística respectivamente. “60 años floreciendo valores en familia”, decía el mensaje en la silleta del más joven, quien a su vez, se convirtió en el primer ganador de esta categoría que se estrenó en el desfile.



Otro que celebró por partida doble fue John Jairo Grajales. No solo se llevó la distinción a la mejor silleta categoría Tradicional, sino que fue elegido como ganador absoluto del Desfile.

John Jairo Grajales con una silleta Tradicional fue el ganador absoluto. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Él, por hacer la silleta, imponerse en una categoría y repetir premio de manera absoluta, no solo se llevará más de 12 millones de pesos, sino que acompañará a la Alcaldía de Medellín en eventos nacionales e internacionales.



“Llevo 20 años desfilando y es la primera vez que ganó el máximo premio. Estoy demasiado contento de que por fin se me haya dado después de años siendo finalista. Esto va a ser inolvidable”, contó el ganador.



Ellos no fueron los únicos premiados, Luis Gonzalo Zapata se impuso en la categoría Monumental, Samuel Alzate fue declarado ganador en la silleta Comercial con la marca Triguisar, Ismael Hincapié lloró de emoción al recibir el listón como mejor silleta Infantil, mientras que Paulina Alzate sacó la cara por las mujeres al ser la mejor en la categoría Junior.



Los 510 silleteros no fueron los únicos que madrugaron a la cita. Desde tempranas horas de la mañana, la avenida Guayabal comenzó a llenarse de gente que buscaba hacerse con los mejores lugares para apreciar el desfile.

Aunque comenzó después de las 2:30 de la tarde, tres horas antes tanto los palcos como los espacios en la calle ya estaban atiborrados de visitantes. No importaba lo fuerte que pegara el sol, lo importante era tener un buen puesto.



A las afueras, los venteros hacían su propio desfile intentando revender las boletas para los pocos espacios restantes. Si bien el precio oficial días antes del evento era de 95.000 pesos, este se incrementaba hasta en 130.000 pesos según la hora y quién la vendiera.



Algunos de los que llegaron, incluso antes de comenzar el desfile, tuvieron que devolverse con la frustración de no encontrar espacio en los 2,3 kilómetros alrededor del recorrido.

#DesfiledeSilleteros los silleteros son de la gente de Medellín pero lo disfrutan solo quienes tiene los 95.000 pesos para el palco. — Luisa Fernanda Ciro (@luiisaciro) 7 de agosto de 2017

“Cada vez hay menos espacio para las personas y más para los palcos privados. Esta feria se privatizó”, expresó con desazón uno de los asistentes mientras se alejaba de la multitud.



Al igual que el año anterior, en el que por primera vez se realizó el desfile por esta ruta en el sur de la ciudad, el puente peatonal ubicado en la carrera 52 con calle 14 frente al parque San Pablo, se volvió un caos para la movilidad, generando incluso, fisuras en la infraestructura.



Mientras la multitud afuera luchaba por congregarse, se dio inicio al desfile.

Después de que salieran las caravanas de 17 marcas comerciales y cinco institucionales, se dio paso a los pioneros del primer desfile, aquel que se realizó en el centro de Medellín en mayo de 1957.

En vehículos antiguos, 23 de los pioneros del primer desfile realizaron el recorrido Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

23 de esos campesinos hicieron el recorrido en carros antiguos. Ya la edad solo les da para cargar una pequeña silleta tradicional, pero que tiene el peso de un gran legado declarado desde 2014 patrimonio inmaterial de la nación.



Luego desfilaron seis bloques más. Fue un río de flores variado tanto en diseño como en color. Pero teniendo en común los aplausos de los asistentes quienes los auparon a seguir adelante hasta llegar a la Plaza Gardel.



La última silleta llegó sobre las cinco de la tarde, dándole fin al desfile y a la Feria de las Flores que, según el balance parcial de la Alcadía, cumplió con las expectativas.



En los primeros siete días de feria ingresaron por Punto Migratorio 14.110 visitantes de los cuales 6.077 fueron extranjeros. Para este martes se espera el balance total.



