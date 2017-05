La profesora paisa que enseña la cultura colombiana en África

Alrededor de 8.000 kilometros y 4.000 millas náuticas separan a Colombia de Ghana, país ubicado en el oeste de África. En esa república, donde recién se adecua el alcantarillado y el alumbrado público, vive Estella Agudelo Sánchez, licenciada en Lenguas Modernas de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB).



Agudelo no está de vacaciones en el país africano y mucho menos de paso. Ella enseña a funcionarios públicos como policías de inmigración y fuerzas militares la cultura colombiana a través del idioma español.

Sin embargo, la profesora paisa no viajó solo a eso, pues como colombiana tiene el gran reto de impactar de manera positiva en otro país, sobrepasando aquellos imaginarios históricos de drogas y narcotráfico.



Según Agudelo, los ghaneses recuerdan la Selección Colombia de los años 90, época en la que Faustino Asprilla y el Pibe Valderrama eran estrellas del fútbol nacional. No obstante, también tienen en sus mentes al narcotraficante, Pablo Escobar.

La profesora paisa viajó por primera vez a África en el 2016 gracias al programa Español para Extranjeros (Espex) de la UPB, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la labor hecha por Claudia Turbay Quintero, embajadora de Colombia en Ghana.



La reacción de Agudelo cuando se le notificó que viajaría a enseñar a otro país fue de alegría. Ella no quiso buscar, escuchar o saber sobre el lugar al que estaba por embarcarse.



“Hay una ventaja que tengo y es que no me asusta lo desconocido, sino que lo vuelvo un reto. No quería tener prejuicios porque quería adaptarme fácilmente, entonces preferí irme tranquila. Quise saber en una justa proporción que era lo nuevo que yo iba a sentir”, contó Agudelo.

Seis meses duró la profesora paisa en Accra, capital de Ghana. Ella encontró un país similar al suyo, apasionado por el fútbol y que conserva tradiciones pacíficas.



En Accra también encontró un clima caliente, una oferta gastronómica de condimentos avinagrados y problemas de salubridad con los recursos hídricos.



“Para mí es difícil adaptarme por el asunto del clima. Es un bochorno constante, una temperatura de sombra de 38 o 40 grados. A cada rato estoy sudando y termino con la ropa húmeda, lo que me acelera un poco”, comentó la profesora paisa, quien agregó que a pesar de las vicisitudes es un pueblo bondadoso, por lo que no le es extraño que en el continente africano radique el origen del mundo.

Este año, Agudelo viajó de nuevo a Ghana. Sus estudiantes aumentaron y sus ganas de enseñar también.



Después de 27 años como docente, ella considera que hay una distinción entre lo que es enseñar y lo que es comprender. “Son parámetros distintos. Para uno enseñar tiene que pasar por un proceso de comprensión, de lo que el otro necesita aprender y de lo que nosotros somos capaces de enseñar. Esto es un ejercicio de darse al otro y permitir que ese otro se pueda dar al mundo. Es abrir puertas”.



Con base en ese pensamiento, Agudelo enseña ahora a 60 funcionarios públicos de Ghana la cultura de Colombia con literatura, información sobre las regiones y relaciones entre los himnos y los escudos de ambos países. Asimismo, habla sobre la comida colombiana y la ghanesa y las danzas del pacífico.

La licenciada de la UPB comentó que sus estudiantes también se interesan por lo que ha logrado Medellín a partir de la implementación del Metro como sistema de transporte público. “Muestro mucho la ciudad. Para ellos es muy importantes saber como con un sistema masivo de transporte los paisas alcanzan calidad de vida. Lo mismo pasa con los Parques Biblioteca”.

Cuatro meses durará Agudelo en Ghana. Por ahora, enseña las obras de Gabriel García Márquez, los vallenatos de la región caribe colombiana y algunas formas de hacer turismo.



Para ella, la globalización no solo es un asunto de mercados, sino también la oportunidad de que las culturas se sumerjan en entornos opuestos.



“Estoy convencida de que muchos colombianos deberían hacer cualquier tipo de intercambio cultural para darse cuenta de lo prejuiciados, paranoicos e ignorantes que somos en lo que se refiere al otro. Colombia tiene muchos problemas para salir adelante porque consideran siempre al otro un enemigo”, finalizó Agudelo.



HANIER ANTURI RAMÍREZ

hanant@eltiempo.com

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN