Familia de colombiana desaparecida en México pide ayuda

En la incertidumbre está una madre paisa hace 24 días por la desaparición de su hija Yesly Tatiana Góez, en Cancún (México), de quién solo sabe que su novio, también colombiano, apareció decapitado en una zona turística.



Aleida María Guisao hizo la denuncia sobre la desaparición de Yesly en la Cancillería colombiana y no sabe a quién más acudir para qué le den respuestas sobre su hija, de quien no hay rastro desde el pasado 18 de diciembre.

Aleida le contó a EL TIEMPO que la joven de 25 años se fue a vivir a México el 28 de mayo del año pasado para estar con su novio, Jhoan Sebastián Espinoza, quien ya estaba radicado en ese país y, que allí, su hija llevaba una vida tranquila como estilista en un centro estético de alto nivel.



“El 20 de diciembre me enteré de la desaparición, yo busqué a los amigos mexicanos de mi hija en Facebook, les escribí y también llamé al centro de estética, donde me dijeron que nunca volvió al trabajo”, contó la madre, desde Medellín.



En un principio, Aleida creyó que se trataba de un accidente de tránsito, pero el jueves siguiente (21 de diciembre) se dio cuenta de que el novio de su hija apareció con signos de tortura y como si fuera poco, que el padre del joven y un amigo de esa familia desaparecieron el mismo día y entró en pánico.



“El dolor es muy grande, lo que siento es horrible, no sé si está viva o muerta, el mensaje que le dieron a la familia del novio es que estaban enterrados en una fosa”, detalló.

El dolor es muy grande, lo que siento es horrible, no sé si está viva o muerta, el mensaje que le dieron a la familia del novio es que estaban enterrados en una fosa

El cuerpo de Juan Sebastián fue repartido a Bello (Antioquia) y enterrado en el Cementerio Jardines de la Fe. “En el entierro me dejaron que lo lamentan, que al parecer, todos están muertos y que ojalá las autoridades mexicanas están buscándolos”, describe.



Entre tanto, los medios mexicanos reportaron la muerte del joven y lo relacionaron con los cárteles de la droga por el mensaje que le pusieron al cadáver y la forma como fue asesinado y arrojado a una de las calles más turísticas de Cancún, Quintana Roo.



De acuerdo con el portal mexicano ‘Infobae’: “ El mensaje hace referencia al Cartel Jalisco Nueva Generación, que entró a Quintana Roo para disputar la zona a grupos vinculados con el Cártel del Golfo, como Los Talibanes y Los Pelones. También a un poderoso cartel local que encabeza una ex policía de nombre Leticia Rodríguez Lara, conocida como "la 40", quien operaría con el apoyo del Cártel de Sinaloa y los zetas de la vieja escuela”.



La madre de la joven está muy confundida, no comprende qué pasó, pide que haya claridad y que las autoridades colombianas investiguen esa desaparición y le devuelvan a su hija.



La Cancillería colombiana aseguró que acompaña a la familia de la joven y que la entidad se comunicó con las autoridades mexicanas y le solicitó celeridad para que agilicen la investigación. “Estamos al frente y en contacto con las autoridades de ese país, el resto es confidencial por lo delicado del caso”.



