La moda y el cine, juntos en festival de talla mundial

27 de abril 2017 , 09:41 a.m.

Un ambiente audiovisual y de moda se respira por estos días en el Museo de Antioquia. La razón es que este centro cultural realiza el Medellín Fashion Film Festival, un evento que articula las últimas tendencias y diferentes piezas cinematográficas entre cortos y largometrajes.



Mostrar cómo la moda se puede comunicar a través de piezas audiovisuales, más allá de lo comercial, es el propósito de este encuentro, que finaliza mañana.



“Es un espacio en el que se convoca la industria de la moda y la audiovisual del país para que den a conocer sus nuevas producciones”, explicó Carlos Gutiérrez, director del Medellín Fashion Film Festival, quien agregó que el sector de la moda nacional necesita nuevas formas de transmitir sus ideas para estar al nivel de otros países.

Los fashion films, según Gutiérrez, son una de las formas más llamativas, porque captan los intereses de los consumidores para que aprecien sin necesidad de comprar.



Por otra parte, el festival es un nuevo panorama para los realizadores audiovisuales, quienes pueden agregar la participación en sus portafolios y generar, más adelante, espacios de negocios y de creatividad.



Este año, el Medellín Fashion Film Festival llegó a su segunda versión y tiene como temática el Storytelling, una técnica para contar historias a partir de adornos estilísticos.



“Es importante reforzar la narrativa en las piezas audiovisuales, especialmente, en las de moda. Todavía existen algunas malas confecciones de lo que puede ser un audiovisual fashion”, manifestó el director del encuentro.

En el certamen fílmico y de moda se trabajarán dos componentes: uno académico y otro de proyecciones cinematográficas nacionales e internacionales.



Para el primero, se cuenta con la participación de Klaus Fruchtnis, director académico en Paris College of Art (Francia) y de Lily Templeton, periodista y docente en la misma institución. Los talleres se realizarán hoy hasta el mediodía.



Además, durante este jueves Juan Pablo Valencia, director de la revista Exclama y Victor Megido, director del Instituto Europeo di Design de Brasil, harán dos conferencias.



En el segundo componente, que también se lleva a cabo hoy, se podrán observar varias piezas audiovisuales en una sala con entrada gratuita. “Se proyectarán diferentes contenidos. Vamos a tener una muestra oficial del festival, así como fashion films de Colombia y de Latinoamérica y una muestra que viene desde Estambul (Turquía)”, contó Gutiérrez.



Al finalizar el día, el acto central será el FashionMovie, en el cual se presentará el largometraje ‘Dior and I’ en compañía de Frédéric Tcheng, su director.



Gutiérrez contó que invitaron a Tcheng porque descubrieron que uno de los puntos más débiles de la realización audiovisual de moda en Colombia es el no reconocer el documental como un formato al que pueden apostar.

Con una premiación y un acto de clausura terminará mañana el Medellín Fashion Film Festival. “Habrá una entrega de premios con invitación. Los asistentes van a conocer cuáles son las piezas audiovisuales más destacadas. Esto con el objetivo de estimular la participación el próximo año y tener acceso a la creación de nuevos cortometrajes”, finalizó Gutiérrez.

Nominados a Mejor Fashion Film

Nominados a Mejor Fashion Film Colombiano

