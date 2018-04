'Deseo que mi libro sea inmortal y sirva a la gente’

28 de abril 2018 , 06:20 a.m.

La vida de Olga Montoya ha estado siempre ligada a la muerte. A los 5 años, recuerda, murió un amigo de su abuelo. Con ingenuidad pueril lamentaba por qué no había vuelto a visitar a ese hombre. “Está muerto”, le contestaba su abuelo. Ella, sin embargo, respondía que no importaba, que quería visitarlo.



Unos años más tarde, en el barrio La Milagrosa, donde vivía su familia, un accidente de tránsito enlutó a todos. “No había casa en donde no se estuviera velando a alguien, porque en esa época las velaciones se hacían en la sala”, recuerda.

Esa noche, de la mano de su padre y hermanos, visitaron cada casa en que había una víctima. Los cuerpos, desfigurados por el accidente, quedaron a la vista de la niña. Incluso, recuerda todavía una escena que la perturbó: de uno de los ataúdes,puesto en el centro de la vivienda, brotaba la muerte en gotas de sangre que, pacientes, llenaban un balde rojo puesto debajo del féretro.

De adolescente, Olga decidió estudiar medicina. “Tenía una necesidad urgente de hacer una tarea desde el servicio. Quería ayudarle a la gente”, dice. Una vez graduada, mientras trabajaba en el servicio de urgencias del Hospital General, comenzó a tratar pacientes terminales que no sufrían de cáncer. Pero su gran trabajo iba a ser con los pacientes oncológicos terminales. Por eso, durante todos esos años, se dedicó a prepararlos para la muerte, a acompañar a las familias en ese proceso.

De los pacientes conoció lo más diáfano del ser humano: “con ellos conocí a seres humanos auténticos, en su estado más puro, sin ninguna vanidad. ¿Quién va a decir mentiras cuando se está muriendo?”, comenta la médica.



Estas historias, junto con muchas otras, están ahora compiladas en Solo para mortales, el primer libro de Olga Montoya. El proceso de escritura comenzó de una necesidad práctica.

Hacia 1997, Olga enseñaba a médicos, auxiliares y a enfermeras a cómo tratar a un enfermo terminal y de qué manera acompañarlo para que pudiera tener una muerte tranquila. Consciente de que la parte teórica era densa y podía aburrir a los alumnos, comenzó a escribir las historias de los pacientes que ya había tratado. La gente, conmovida por la fuerza de esas historias, se vio genuinamente interesada en cómo tratar a estos pacientes.

Convencida del impacto que habían tenido esas historias en el público, consideró pertinente escribirlas en serio; es decir, narrarlas literariamente, buscarles un valor estético. Así, en el 2000, entró al taller de escritores que dirigía el narrador Mario Escobar Velásquez. Pero por compromisos académicos no pudo seguir con el proyecto.

En 2016 retomó el proyecto, esta vez de la mano del escritor antioqueño Luis Fernando Macías. En los talleres, dirigidos por Macías, leía fragmentos de las historias que escribía. Los compañeros, también aprendices de escribidores, le ayudaban a pulir las anécdotas que había redactado.



El libro está lleno de anécdotas con los pacientes, situaciones cotidianas narradas con simpleza pero con una prosa cuidada y limpia.

Olga es consciente de que la temática de su libro, la muerte, no perderá vigencia jamás, pues es una perogrullada decir que esta hace parte de la condición humana. La muerte, lo sabe la autora, ha estado presente en la literatura desde las tragedias de Sófocles, pasando por las obras de Shakespeare y las novelas de Dostoievski o de William Faulkner.



Pero tiene claro que su pretensión no es ser escritora, sino que su obra pueda servirle a médicos y enfermeros que quieran ayudar a pacientes terminales.



