La mayoría de paraderos de la Cuenca 3 debe ser demarcada

Un porcentaje mínimo, menos del 1 por ciento, serían las paradas en sitios no autorizados en las que incurren los buses alimentadores del metroplús, según informaron la empresa Metro, el Área Metropolitana del Valle Aburrá (autoridad de transporte masivo) y concesionarios como Masivo de Occidente (MDO), que operan en la cuenca 3 Belén.

“Es posible que haya un vehículo que eventualmente lo haga, parar en un lugar distinto a los paraderos, pero no tenemos reporte de que ello sea generalizado”, argumentó Viviana Tobón Jaramillo, subdirectora de Movilidad del Área Metropolitana (AMVA).



Ello como respuesta ante la situación evidenciada por EL TIEMPO sobre la recogida y descenso de pasajeros en lugares distintos a los paraderos destinados para ello, una de las características diferenciadoras del servicio de transporte masivo frente al público colectivo TPC (buses tradicionales).



“Es muy esporádico -señaló Diego Alberto Giraldo Arroyave, jefe del Área de Buses del Metro de Medellín-, cuando ha ocurrido, levantamos un ‘desincentivo’ que les reduce a los operadores sus ganancias”.

El funcionario informó que actualmente en la Cuenca 6 Aranjuez el sistema de buses alimentadores del metroplús está movilizando a cerca de 75.000 usuarios y en la Cuenca 3 Belén, un aproximado de 40.000 personas.



Por ejemplo en la Cuenca 3 existen 626 paradas determinadas a través de estudios técnicos y por el uso de las personas, y 200 servicios diarios en un total de 8 rutas. Es en medio de esta intensa operación que se presentan las paradas en sitios no autorizados.



“Normalmente menos del 1 por ciento de los vehículos no cumple las paradas. Es un porcentaje de fallas humanas en que el operador no para donde debería o el usuario puso la mano donde no hay paradero”, explicó Fernando Montoya Echeverri, gerente de Masivo de Occidente, concesionario que opera en la cuenca de Belén.

Esas paradas están determinadas por georreferenciación y ellas aparecen en las computadoras de los buses, además de ser controladas por los sistemas del Metro y también del AMVA, en los que se genera una alerta cuando el bus para donde no debería.



Con esa alerta se genera la sanción por parte del Metro a la empresa concesionaria, sanción que está representada en dinero: se les paga menos por pasajeros movilizado cuando se incurre en esas fallas. Montoya expresó que “siempre estamos trabajando para mejorar ese servicio”.

Falta demarcar los paraderos

Además del porcentaje de las paradas en los lugares no indicados por causas humanas, como lo explicó Montoya, el empresario indicó que el 60 por ciento de los paradas en su cuenca no están marcadas o tienen una marcación ya borrada.

Esto genera confusión en los usuarios -no sabrían dónde tomar el bus-, y además impacto en los demás actores de la vía que no esperan que el alimentador se detenga en un lugar inesperado.



En la cuenca 3 son 375 los paraderos sin marcación (horizontal o vertical) y otros tantos en la Cuenca Aranjuez. Es decir que los paraderos ‘reales’ los conocen en sus sistemas el AMVA, el Metro y el concesionario (en sus centros de control y pantallas de buses) pero no los pasajeros y demás actores de la movilidad.



Según el jefe de Buses del Metro, en la actualidad se trabaja en conjunto con la Secretaría de Movilidad de Medellín para avanzar en esa demarcación de la que se espera, al menos en Belén, que este año se avance en un 20 por ciento y tener un 60 demarcado y un 40 sin señalización.

Ciudadanos, a aportar

Uno de los principales retos de los conductores de las rutas alimentadoras es la ocupación de los paraderos por parte de otros vehículos e, inclusive, de otros buses del transporte público colectivo (buses tradicionales).



“Cuando un conductor llega al paradero y su lugar está ocupado por vehículos, ellos deben detenerse más atrás o más adelante. Tienen una tolerancia de 10 metros para su parada”, explicó Giraldo.



En ese sentido, agregó que en cumplimiento de paradas, el concesionario MDO alcanza cumplimiento de entre el 98, 5 y el 99 por ciento. En el caso del Sistema Alimentador Oriental SAO, que opera en Aranjuez, el cumplimiento es de entre el 96, 5 y el 98,5 por ciento.



