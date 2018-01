La humanidad escondida detrás de las basuras

Reivindicar el tema de los desechos, percibidos por algunas personas como algo que se bota y muere, y resaltar el oficio de quienes prestan el difícil servicio de limpiar las calles de la ciudad fue la idea de la periodista Lina Castañeda Tabares al momento de investigar y escribir La otra mirada: Medellín a través de la basura.



La inquietud se originó durante una clase de periodismo en 2014, con la pregunta sobre cuáles oficios no sería capaz de ejercer.



Esto la llevó a adentrarse en el mundo de las basuras, ese que nadie quiere mirar ni tratar y que se convierte en la única opción de sustento económico para muchos ciudadanos.

Sin embargo, las exploraciones realizadas por la joven, en las que tuvo que acudir en más de tres ocasiones a las extensas jornadas de trabajo de recicladores, una barrendera, un grupo de artistas de stomp (la música realizada con basura) y a conocer el relleno sanitario La Pradera no fue una labor fácil de digerir.



“No soy capaz de sacar la basura de mi casa. Me aterra el lixiviado, el olor y todo lo relacionado a ella”, detalló Castañeda, quien luchó por más de seis meses con el asco humano que producen los desechos y los insectos (o vectores) que subsisten en este mundo.



El texto, dividido en dos partes, fue pensado en un principio solo como un trabajo de grado.



“Mi familia tenía más fe que yo, sin embargo, por medio de una convocatoria abierta para trabajadores y estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana, (UPB) el trabajo quedó seleccionado”, comentó la comunicadora social - periodista y quien a sus 23 años espera complementar su carrera con publicaciones de no ficción, pues considera que “la realidad es muy grande y cualquier intento por narrarla se queda corta”.

En la segunda parte del escrito (la primera contiene todo lo relacionado con la investigación: aspectos preliminares, glosario, marco de referencia, metodología y resultados), cinco crónicas detallan la vida de quienes trabajan con la basura.



‘La voz de las escobas’ retrata la vida de Yael Sepúlveda, una de las operarias de barrido o ‘escobita’, como se les nombra a los barrenderos de los espacios públicos en Medellín. La mujer, quien debe barrer la avenida La Playa, en el centro de la ciudad, de lunes a sábado desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, es estudiante desde hace cuatro años del pregrado de Veterinaria en la Universidad de Antioquia.

La segunda crónica, ‘Esto es frega’o y parte el alma’, narra la vida de Blanca Gómez o más conocida en el mundo de los desechos como ‘Cañabrava’.



“Es un personaje quien para la vida misma ha sido muy fregada. Ella es una recicladora del barrio La Paralela y no le importa meter las manos donde sea. Tenía la oportunidad de rescatar una historia que era muy cotidiana para mí”, argumentó Castañeda.

La reportería que la periodista hizo de Blanca fue quizá una de las más impactantes pues le tocó dejar de lado la repulsión que le generan las basuras.



Observar los líquidos lixiviados que caían en la ropa de Blanca y sus manos sin protección alguna mientras rasgaba las bolsas de basura, la llevaron a reflexionar, en varias ocasiones, sobre la humanidad que se esconde y es olvidada en este tipo de oficios.



“Personas que no tienen la cultura del reciclaje, no por su nivel social o económico, sino por la educación ambiental que han recibido. En barrios altos reciclan pero lo hacen mal”, aseguró la autora después de lo evidenciado durante los recorridos con ‘Cañabrava’.



Por medio de Blanca, Lina conoció a los de “apellido macondiano”, como los catalogó ella. Luis Ángel y Diógenes Candelario son dos recicladores (padre e hijo) más organizados que ‘Cañabrava’.



“Me di cuenta de la multidimensionalidad (...) Me di cuenta de que Diógenes pinta, Luis Ángel sabe mucho de escrituras y es porque es cristiano. Esa forma de ser personal configura sus trabajos con la basura”, explicó.



En la crónica del ‘Sonido de las cosas’ aprendió que con la basura se producen instrumentos musicales y se crean sonidos encasillados en el género del stomp.

Distintos tubos de PVC, chanclas y chatarras son las herramientas conseguidas por los jóvenes que comprenden el grupo de ‘Solle’l cuerpo’ y quienes se encargan de inventar los instrumentos musicales y ensayar en las instalaciones del olvidado circo Medellín.



El libro termina con un relato en primera persona sobre lo que es La Pradera, el relleno sanitario utilizado por 22 municipios de Antioquia y ubicado en una vereda de Donmatías.



El olor y el calor asfixiante en el lugar no intimidaron la labor periodística de Lina.

“Fue un momento impresionante por ver la basura, la cantidad que desperdiciamos. Más del 40 por ciento de la basura que llega a La Pradera puede ser reciclable. Botamos tanto y tan mal”, concluyó Castañeda con su ‘Otra mirada’ acerca de uno de los oficios más hostiles y serviciales.





