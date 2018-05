Don José y la historia de un perdón, tras ser discriminado

Gran conmoción en el país ha generado el episodio de discriminación que vivió don José López el pasado lunes en el restaurante Taquino de Medellín, después de que interpretara unas canciones en el establecimiento y fuera invitado a almorzar en el lugar por unos de los comensales.

El hecho fue denunciado por la joven Valeria Lotero, quien compartió en sus redes sociales el video en el momento en el que se desarrolló el incidente.



Así transcurrió paso a paso el suceso.

Denuncia en redes sociales

Pasadas las 4 p. m. del lunes 7 de mayo, la joven paisa Valeria Lotero denunció en sus redes sociales que cuando se encontraba en el restaurante Taquino, ubicado en el barrio Manila, en El Poblado (Medellín), junto a un compañero de trabajo, ingresó al lugar un hombre con guitarra en mano e interpretó dos canciones, entre estas ‘Mamá Vieja’.



Lotero relató que después de la presentación llamaron al músico a la mesa, quien se identificó como José, y le invitaron a sentarse a almorzar. En ese instante, señala la joven, una mesera se le acercó al hombre y le manifestó que no se podía sentar ahí, por lo que le indicaron a la empleada que ellos iban a pagar la comida. Allí, les manifestaron que de ser así, él debía llevarse el pedido y comer fuera del restaurante.



En su denuncia, Lotero afirmó que la decisión fue ratificada posteriormente por la administradora, quien le confirmó lo que le había expresado la mesera. Posteriormente, accedieron a que don José almorzara en el lugar, pero solo sentado en la mesa con ellos.

Indignación nacional

A pocas horas de la publicación en Facebook, el mensaje generó gran indignación y hasta el momento ha sido compartido más de 870 mil veces y el video ha superado los 27 millones de reproducciones.



Así mismo, el suceso fue en tendencia por varias horas en Twitter con el hashtag #YoSoyDonJosé, en el que los usuarios compartieron cientos de mensajes en apoyo al hombre, así como amenazas y recriminaciones en contra del restaurante por considerar sus acciones como discriminatorias.

La versión de Lotero

Este martes, Valeria Lotero habló con varios medios de comunicación sobre lo sucedido y explicó que durante todo el incidente, don José estuvo callado, mantuvo una actitud pasiva, calmada, “como si fuera natural ese maltrato” para él.



Así mismo, precisó que el motivo de su denuncia no era para que el restaurante fuera amenazado, sino para generar una reflexión de que no se puede tolerar este tipo de maltratos y discriminaciones a las personas, solo por la forma en la que estás vestido, tu procedencia o estrato social.



“Mi llamado jamás ha sido incitar a la violencia ni atacar ningún establecimiento, pero sí mostrar que todos los seres humanos merecemos respeto, un buen trato”, indicó la joven.

Habla don José

Sin conocer el revuelo que generó su caso en redes sociales, don José salió este martes a comenzar su jornada, cuando varios conocidos le indicaron que se había vuelto famoso y que circulaba en internet un video en el que señalaban que él había sido discriminado en un restaurante de la ciudad.



El hombre, de 60 años y quien lleva 30 años ganándose la vida cantando en las calles de Medellín, recordó el hecho y dijo que tras tocar dos canciones, una pareja lo invitó a almorzar, pero una de las empleadas le anunció que no podía sentarse en una de las mesas a hacerlo.



“Yo canté dos canciones y al final me hice como 3.000 pesitos. Ahí había un señor y una señora y me preguntaron si había almorzado, dije que no. Me invitaron a almorzar, yo me senté en la mesa. La cajera me dijo que no se podía almorzar allá, llamaron a la dueña y me senté con los que me invitaron”, relató el hombre.



Así mismo, señaló que decidió quedarse callado porque no le gustan los problemas, que no se sintió discriminado y que espera que a la dueña del restaurante no se le acabe el negocio.



“Yo no pensaba que eso iba a ocurrir, la mente mía está en otro lado. Todo confuso, pensativo, la señora no tiene la culpa, ella es muy querida conmigo, que no le dañen a ella la vida en el restaurante”, expresó. Para él, la situación se debió a que la empleada era nueva y por ello le dijeron que no podía comer allí.

Don José habló sobre caso de discriminación en Medellín

Taquino pide disculpas

Posteriormente, el restaurante Taquino respondió a la denuncia e indicó que rechazan “cualquier tipo de discriminación” y lamentaron el incidente presentado con don José.



“Rechazamos cualquier forma de discriminación y lamentamos el incidente que se presentó ayer (lunes) en nuestro local. Ofrecemos sinceras disculpas a las personas que se sintieron ofendidas con lo ocurrido y principalmente a don José, quien es un visitante de nuestro restaurante desde hace 10 años y a quien siempre permitimos tocar su guitarra en nuestro local”, se lee en el comunicado.



A su vez, precisaron que “jamás” han rechazado al músico y precisaron que el video publicado en redes sociales “no registra todo lo sucedido, está editado y transmite un mensaje incompleto” e informaron que el establecimiento va a estar cerrado por varios días “debido a las amenazas recibidas a través de las redes sociales”.



Por último, el restaurante invitó a almorzar a don José y a Valeria Tolero “para ofrecerles disculpas personalmente”.

