La historia de amor entre un paisa y Millonarios

Es difícil de creer, pero es verdad, José Jaime Pérez es antioqueño y es hincha de Millonarios.

No es muy común que un paisa sea hincha de un equipo de la capital, pero a José Jaime no le importan los comentarios y dejó a un lado la rivalidad regional para ser seguidor de los ‘Embajadores’ y publicar Millonarios: 70 años... 70 capítulos.

La cosa comenzó muy niño, cuando Pérez estaba en el colegio y realizaron los juegos interclases. Todos los salones fueron divididos por equipos de fútbol. A unos les tocó Medellín, a otros Nacional, pero a él Millonarios. Le dieron el uniforme completo. Sumado a eso, en las noticias veía que jugaban Iguarán, Prince y Funes. Ahí comenzó esa historia de amor.

Aunque las burlas no se hicieron esperar. Le preguntaban por qué no era de Nacional o Medellín, pero no se dejó intimidar y continuó con su amor por la camiseta azul.

Ese amor lo llevó a publicar Millonarios: 70 años... 70 capítulos como un homenaje al equipo de sus amores por sus 70 años de vida.

Pérez ha estado guardando recortes de prensa e información de sobre el club durante más de 20 años, y por esta razón fue en el 2015, en los 69 años, que decidió que el aniversario número 70 era la oportunidad ideal para organizar toda la información y dejar un legado al equipo que ama.

En los 70 capítulos que está dividido cuenta todos los momentos de Millonarios a lo largo de su historia: lo alegre, lo positivo, la gloria y las crisis. Todo está ahí. Por ejemplo, habla de un título internacional que ganó Millonarios, la Copa Simón Bolívar, avalada por la Dimayor y la Federación Venezolana de Fútbol. Pérez dice que ese torneo fue el precursor de la Copa Merconorte.

El prólogo lo escribió Alfonso Senior Pava, hijo del fundador del club, quien dijo que el libro “busca mostrar las grandezas pero también las penurias por las que ha atravesado la institución”.

Uno de los datos curiosos que tiene la publicación es que el club bogotano nunca ha ganado ningún título oficial en los años terminados en 0, 5 y 6.

También dedica un capítulo al trabajo silencioso de muchas personas que han colaborado para que el equipo sea grande, todos aquellos que están detrás de cámaras, pero son importantes. Aunque Pérez trató de ser lo más riguroso posible en toda la información escrita, afirma que “no es una verdad absoluta todo lo que está ahí”.

Para el hincha este es un aporte a Millonarios, por eso espera que “la gente amplíe más la información sobre la historia del club, y el que la desconoce que la conozca. El hincha en general del fútbol, también conozca un poco el trabajo y la historia del fútbol colombiano”, expresa.

Dice Pérez que los ‘Embajadores’ hacen de la historia del fútbol colombiano, y su actualidad no refleja la gloria que tuvo el siglo pasado. “Millonarios ha sido uno de los íconos, pese a sus dificultades actuales, de la historia de la Dimayor”.

Para Pérez su equipo es parte fundamental de la vida, y no comprende la vida sin este. Por eso casi siempre que el club visita la ciudad va a verlo. Además, cada año va a Bogotá mínimo una vez.

Por eso anhela que ‘Millos’ vuelva a la gloria. “Uno espera que el equipo vuelva a la grandeza que tuvo hace años”, dice.

MATEO GARCÍA

Para EL TIEMPO

Medellín