La expresión popular conquista espacio en ‘La Calle de los Artistas’

Julio Lozada y Viviana Mayo encontraron la magia sin buscarla. Él, aún con la camiseta del trabajo, y ella con la pinta para el primer viernes de la Feria de Las Flores. Ambos caminaban por el renovado Paseo Bolívar, en el centro de la ciudad, y terminaron quedándose a ver los chistes del payaso Miguelito, que estaba en una de las 10 tarimas de ‘La Calle de Los Artistas’, la principal novedad de la Feria de Las Flores 2018.

Entre música, bailarines, cuentos y pintura, ellos prefirieron quedarse con los chistes y la magia. Al punto de servir como asistentes del mago que, con bigote delgado, traje de corbatín negro y movimientos precisos y solemnes, sorprendía no solo a niños sino también a transeúntes, carretilleros y escobitas que se detenían en la prisa del centro a disfrutar de un momento diferente.



“Yo lo disfruté mucho. Estábamos dando una vuelta por el centro y nos lo encontramos. Hace como cinco años que no veía a un mago”, dice Julio al terminar el espectáculo.



Esta es una de las 1.200 funciones que tiene programada la alcaldía de Medellín en los 30 escenarios de La Calle de Los Artistas que están distribuidos entre el Paseo Bolívar, la Plaza Botero y el Parque Lleras.



Para Lina Botero Villa, secretaria de Cultura Ciudadana de la alcaldía de Medellín, este nuevo escenario cumple con el objetivo de abrirle la participación en la Feria a un sector que antes no era tenido en cuenta. “Aquí tenemos aprendizajes todos los días, en este primer ejercicio vamos a aprender todos cómo se hace de la mejor manera”, afirma Botero.

La funcionaria agrega que antes de comenzar con este proyecto se reunieron con todos los artistas a quienes, además, les hacen acompañamiento permanente durante sus actuaciones.



Los rostros de sorpresa, las sonrisas, los ciudadanos que terminan bailando en plena calle y los grupos de niños, jóvenes y adultos que se hacen alrededor de las tarimas evidencian hasta ahora un balance bastante positivo.



“La idea está brutal. A la gente le digo que venga porque es un espacio para conocer a tanto artista callejero que se levanta todos los días arañando su sueño” , dice el cuentero Alexis Saldarriaga Mejía.



Alexis ha narrado sus historias en buses del Circular Sur y de Prado. Él con sus gestos y retahíla causó más de una sorpresa y más de una alegría durante su función en La Calle de Los Artistas.

Un reto para todos

Identificar y seleccionar a los artistas callejeros fue el primer reto que tuvo la Alcaldía. Según Lina Botero, el Consejo Municipal de Cultura y varias fundaciones fueron esenciales para contactar a músicos, trovadores, bailarines, teatreros, magos, payasos, cuenteros, estatuas humanas y pintores que en su vida cotidiana ya están en la calle. Artistas que difícilmente están agremiados.

“Ellos siguen estando en el espacio público, pero en un asunto organizado. Los escenarios van desde las 2:30 p. m. hasta las 6:30 p. m. con shows que cambian cada hora”, explica Botero. La Administración Municipal les paga por cada una de sus funciones, precisa la funcionaria.



Según Juan Francisco Urrego, del trío Juancho y Álex, es la primera vez que una Alcaldía los invita a presentarse de esta manera. Ellos, que trabajan como serenateros en varios parques del valle de Aburrá, están acostumbrados a esperar en las noches a los clientes que piden serenatas con música popular, colombiana y parrandera.



“No se pierdan este espectáculo tan bonito”, dice Juan Francisco quien interpretó con su trío temas como La dulce toma, El mecedor y El aguardientero y que -una vez terminó la función- tomó rumbo hacia el Parque de Envigado para seguir rebuscándose la vida.



Para el cuentero Alexis Saldarriaga, aunque estén acostumbrados a la calle, este es un escenario retador para los artistas. La tarea es cautivar a un público fugaz, que va con sus prisas cotidianas de un lugar a otro. La estrategia de Alexis es contar historias cortas, de máximo cinco minutos, y preguntarle al mismo público qué quiere escuchar entre cuentos románticos, poéticos, depresivos o que te dejan en shock.



Hasta ahora el reto que dejan los cuatro días de la Calle de los Artistas se centra en sincronizar el volumen de las distintas tarimas: que la música de la papayera se escuche al igual que la del trío o la del show de baile, para que todos los ciudadanos puedan disfrutar al mismo tiempo del cuento corto, el truco de magia, el baile de salsa y el pintor que le rinde un homenaje a los silleteros con su obra.



“Estamos seguros de que La Calle de Los Artistas va a salir muy bien, para que no sea solo un evento de la Feria, sino que lo podamos seguir haciendo en el transcurso del año”, concluye Botero.



Cuando terminan las últimas funciones del día, los escenarios se disuelven rápidamente. En últimas, se trata de artistas que van con lo básico por la calle: el titiritero recoge la tela negra, el trípode y los muñecos.



Los serenateros guardan en sus estuches las guitarras; los cuenteros, se bajan de la tarima; el pintor, siempre silente, recoge su caballete, el lienzo y la pequeña silla.

En últimas, su arte les cabe en un morral, el mismo que vuelve a abrirse al día siguiente para sorprender y encantar.



Carlos Mario Cano

Para EL TIEMPO

@carlosmariocano