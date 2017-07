‘La defensa del dragón’: la jugada maestra de Natalia Santa

Que el cine colombiano pasa por su mejor momento lo hemos dicho varias veces. Que hay mucho talento en los jóvenes realizadores también es cierto. Pero poco se habla de la fuerza que ha empujado al nuevo cine. Me refiero al vigor femenino que ha hecho visible y posible el cine nacional y su reconocimiento internacional.



Productoras como Cristina Gallego (El abrazo de la serpiente), Diana Bustamante (La tierra y la sombra, La sirga), Diana Patiño (Leidi), Diana Pérez (Pariente), Rosa Mercedes Ramos (Paciente), Catalina Mesa (Jericó), Diana Camargo (La sociedad del semáforo), entre muchas otras. La defensa del dragón se suma a este brío, pues es el resultado del trabajo de dos mujeres: la directora Natalia Santa y la productora cubana Ivette Liang.

De forma paciente -como los ajedrecistas de su película- hicieron realidad esta valiente ópera prima, cuyo proceso tomó seis años. Con un equipo de producción pequeño se arriesgaron a contar la historia que querían y como la querían. Con gran capacidad para resistir –al igual que sus protagonistas- sortearon múltiples dificultades.



Santa incluso alcanzó a dudar si la película llegaría a terminarse. No buscaron el reconocimiento, pero lo encontraron de manera inesperada con la selección para Cannes. Se convirtió así en el primer filme colombiano dirigido por una mujer en competir en ‘La Quincena de realizadores’.



La cinta llamó la atención del curador de esta sección porque. como cuenta la directora: “Le pareció rarísima, pues en nuestro cine estamos acostumbrados sobre todo a ver historias de extremos. Y en esta película no los hay. Los personajes no lidian con el hambre. Tampoco con la vida o la muerte”.

Santa aconseja a los nuevos directores no estar pensando en el resultado. Ahora que La defensa del dragón llega a la cartelera nacional, ella quiere que sea vista y apreciada por un público amplio.



La película es una invitación a quitar el miedo a perder, en medio de las imposiciones sociales frente al éxito y al dinero. La defensa del dragón toma su nombre de una de las estrategias más complejas del ajedrez, Defensa siciliana, variante El dragón. En ella ambos bandos realizan sacrificios múltiples para intentar destruir al rey rival.



La película es la historia de tres hombres solitarios que intentan defenderse del mundo y cuyas vidas transcurren en el anonimato. Sin afectaciones ni clichés este trío de amigos logra empatía con el espectador. Samuel, es un ajedrecista y profesor. Este personaje, con una mezcla de timidez y abandono, está interpretado por el actor y músico español Gonzalo Sagarminaga, quien además compuso la música de la película. Joaquín es un relojero, encarnado por el versátil Hernán Méndez (Los colores de la montaña) y Marcos es un homeópata, interpretado por el español Manuel Navarro.





Martha Ligia Parra

Para EL TIEMPO