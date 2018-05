La comuna 13 vive entre la tranquilidad y el accionar de los combos

En una de las laderas de Medellín, y con la ciudad como fondo, Sebastián Urrego utiliza un tapiz de colores para ejecutar su rutina de Braking, un estilo de baile callejero que hace parte de la cultura del Hip Hop. Sobre el tapiz baila con otros compañeros, con los que hace unos siete años formó un semillero de baile en San Javier.

Ahora bailan a la vista de alemanes, franceses o norteamericanos que, estupefactos por los movimientos que logran, sacan sus celulares para hacer videos.

El escenario de baile de Sebastián y sus compañeros es el barrio Las Independencias, en la comuna 13, occidente de la ciudad. El sustento suyo y de sus amigos son las propinas que los extranjeros dejan al ver las rutinas de baile.



Sentado bajo la sombra, y mientras se seca el sudor, confiesa que la cantidad de turistas que visitan la comuna ha bajado de manera considerable en los últimos días. “Solo apenas está repuntando, pero desde hace unas semanas ha sido muy difícil. La gente está volviendo de a poco. Nosotros somos 15 compañeros y la plata nos la repartimos entre todos, lo que hace que el sustento a veces sea complicado”, confiesa.

El potencial turístico de este sector comenzó con la instalación de las escaleras eléctricas públicas que fueron inauguradas en el 2011. Así, los habitantes del barrio encontraron una manera más cómoda de escalar la escarpada geografía del sector. Pero, al ser una innovación particular, sin otra que se le asemeje en el mundo, atrajo la curiosidad de turistas extranjeros y locales.

En el sector se crearon varios colectivos, especialmente de jóvenes, que aprovecharon esta oportunidad para crear recorridos turísticos por el sector. Uno de ellos es La 4-13, un grupo cultural conformado por cuatro jóvenes habitantes del barrio, que busca dar a conocer la comuna desde otro ámbito. Es decir, romper con el estigma violento y mostrar lo positivo que pasa en el sector. Esteban Agudelo, miembro de ese grupo, cree que los medios de comunicación se han enfocado en resaltar la parte mala de la comuna y que han descuidado los aspectos positivos.

Los extranjeros son los principales clientes de estos recorridos turísticos. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

La prestación de este servicio turístico ha traído algunos problemas dentro de la misma comunidad. Agudelo expresa que en el sector hay nueve empresas locales que ofrecen los toures: “Son empresas informales, de tres o cuatro pelados que se unen y ofrecen los recorridos. El problema es que han llegado personas de otros lados a ofrecer los mismos servicios. Ellos vienen y traen sus propios guías, su gente y se van; no entienden las dinámicas del barrio”, expresa Agudelo.



A esos actores externos les ha llegado un problema más. Desde hace poco denunciaron que, para prestar el servicio turístico, las bandas delincuenciales les están cobrando una extorsión. Agudelo dice que su colectivo no ha sufrido ese problema. “A nosotros no nos cobran, nunca nos han devuelto un tour, nunca nos han dicho una mala palabra. La que puso la denuncia fue una empresa ajena, pero no sabemos quién fue puntualmente”, explica Agudelo.

James Zuluaga, defensor de los derechos humanos de la comuna 13, confirmó que la denuncia fue hecha por una empresa ajena al sector. Es decir, no está entre los grupos de muchachos de la zona que ofrecen los recorridos. Para Zuluaga, la situación de la comuna no es de tranquilidad. El defensor denuncia que la violencia sigue azotando la zona de manera constante.



Según el informe del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), entre el primero de enero y el pasado domingo se habían presentado 26 homicidios en la comuna 13, 9 más que en el mismo periodo del año anterior.

Si bien las escaleras eléctricas se han visto de nuevo frecuentadas por extranjeros, los habitantes del sector dicen que no se han podido revitalizar del todo.



Agudelo expresa que sus recorridos, ofrecidos principalmente al público local, han sufrido de manera drástica. “Ha bajado muchísimo, la gente no quiere venir. En una quincena nos salieron solo dos recorridos", expresa Agudelo. Dos jóvenes que vendían productos alusivos a la comuna 13 en el sector de Las Independencias afirmaron que en la madrugada, sobre todo después de las 2 de la mañana, se siguen escuchando disparos esporádicos.

Además de esa violencia, en la comuna hay problemas con extorsiones, como la que le estarían haciendo a las empresas turísticas. “Toda la comuna paga extorsión, pero depende de cada barrio. En algunos se cobra por carros parqueados, en otros a las tiendas. Depende de qué combo opere en cada sector”, explica Zuluaga.

La extorsión a estas empresas turísticas sería una nueva modalidad por parte de los grupos delincuenciales que operan en la comuna.

En un recorrido que hizo un equipo periodístico de EL TIEMPO por la comuna 13 el mes pasado, los comerciantes del sector de Betania expresaron que “era obvio” que pagaban ‘vacuna’ a las bandas delincuenciales.



Los recorridos por el sector siguen adelante, a pesar de la ola de violencia que ha azotado a la comuna.



