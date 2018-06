Karim Rashid, un diseñador sin límites, llega a Medellín

Los diseños creados por Karim Rashid abarcan desde impresiones digitales hasta arte público, instalaciones, y escultura. Su trabajo hace parte de museos como el Brooklin de Arte, el MoMA y el Centro Pompidou.



Es participante habitual en la Bienal de Venecia y difícilmente se le encontrará en su oficina en Nueva York debido a que por lo general, funge como invitado a diversas ferias y congresos en el mundo.

Una de esas, será en Colombia. Este 21 de junio Rashid será el invitado más importante del Congreso Internacional de Diseño ‘Designa’, un encuentro académico que abrirá La Feria De Diseño que se realizará del 22 al 24 de junio en Plaza Mayor, Medellín, a la que Karim llegará con su principio creador: la democratización del diseño.



El diseñador, de origen egipcio, hablará en el Congreso sobre 'El futuro del diseño', jueves 21 de junio, de 8 a. m. a 6:00 p. m. en el Teatro Metropolitano.



Previo a su visita a la capital antioqueña, el diseñador dialogó con EL TIEMPO sobre su visión y su trabajo.

¿Cómo ha logrado que sus diseños se desprendan de la 'elite' y logren llegar a más públicos?

Cuando me encontraba estudiando en la universidad, entendía el diseño industrial como un tema público, como la construcción de productos u objetos que le servían a todos. Luego me di cuenta que el diseño tendía a desarrollarse en un mercado más exclusivo y que esto se debía a que las empresas ‘elite’ querían llegarle a pocos mientras que las empresas más masivas tendían a enfocarse en un diseño más básico y más genérico.



Creo que con los gracias a los avances tecnológicos tenemos excelentes diseños para un público mucho más amplio y digamos, de una manera más democrática y accesible, en su mayoría. Ahora puedes comprar cosas hermosas que cuestan muy poco y que pueden contribuir a generar grandes experiencias.

¿Cómo es el proceso que realiza antes de materializar sus ideas?

Yo dibujo mucho, tiendo a dibujar primero para que luego mi equipo lo traduzca a algo más digital. Paso a lo digital porque el ordenador permite hacer muchas más cosas y de una manera más rápida de lo que podemos hacer a mano, ya que podemos iluminar un espacio como quisiéramos que se viera en la vida real, podríamos por ejemplo pensar en un edificio y llevarlo a la realidad. Hoy lo digital te permite conocer de antemano las sombras, la iluminación necesaria, los materiales, los muebles, todo, entonces cuando lo construyes ya no hay tanto riesgo.

Hace música, diseña moda, productos, espacios, ¿Lo hace a pedido o le va fluyendo?

Creo que es una combinación de ambas cosas. Últimamente me han pedido muchísimo que viaje y visite diversos lugares para tocar en vivo, digamos que eso es más por pedido, pero al mismo tiempo yo comencé a hacer música por placer, ¿sabes? Me gusta la música y siento que soy un músico terrible (se ríe), entonces siento que ser DJ es una buena manera para apropiarse de la música porque te permite expresarte con sonidos hechos por otros y no por ti mismo.



Y creo que incluso también funciona como pintor, como alguien que dibuja y todas estas expresiones artísticas.



Cuando era niño no veía límites cuando se trata de la expresión creativa. Mi padre era igual, me criaron así, mi papá era escenarista para televisión y cine, también era pintor, dibujaba a diario, cosía, le hacía ropa a mi madre, también diseñaba los muebles que quería para nuestra casa, entonces me crié viendo a mi padre ser un 'pluralista' y yo pienso que nosotros, como gente creativa, no tenemos límites.

El diseñador de origen egipcio realizará hablará en el Congreso sobre “El futuro del diseño”. Foto: Cortesía Lupe de la Vallina

Andrea Marín Gómez

Para EL TIEMPO