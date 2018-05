Junta Directiva de EPM difiere con el gobernador sobre Hidroituango

Por medio de un comunicado, la Junta Directiva de EPM respondió a los dichos del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, discrepando con su concepto de que la información sobre la crisis en el proyecto hidroeléctrico Ituango no se ha tratado de buena manera.



En el documento, nueve miembros de la Junta Directiva, entre ellos el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, argumentan que el gobernador se ha mantenido informado sobre la evolución de la contingencia.



Además, delegados de la gobernación del departamento han estado presentes en dos sesiones en las que Jorge Londoño de la Cuesta ha dado a conocer las novedades sobre la crisis del megaproyecto.

En el comunicado se lee también que diariamente la situación se atiende a través del Puesto de Mando Unificado (PMU), instancia en la que participan diversas entidades que han demostrado su compromiso con la contingencia, como el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento

Administrativo de Prevención de Desastres (Dapard) de la Gobernación de

Antioquia, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

(Ideam) el Ejército Nacional y la Policía Nacional.

Vale recordar que Pérez afirmó que la información de EPM está siendo "manoseada" por las redes sociales y los medios de comunicación. "La ciudadanía no puede tener informaciones recortadas y menos si está en juego su vida (...) En esta contingencia tan grave la información se convierte en interés general y no debe perder la calidad de público. Hidroituango es nuestra gran empresa pero hoy es también es nuestra gran amenaza contra miles de colombianos que están sufriendo y que no saben por qué ni hasta cuándo", expresó el gobernador en la alocución de este miércoles.



Los miembros de la junta directiva dijeron que las palabras del mandatario seccional son perjudiciales para la empresa.



"Las declaraciones del señor gobernador de Antioquia afectan seriamente la

credibilidad y reputación de EPM ante la banca comercial nacional e

internacional, la banca multilateral, la banca de desarrollo y fomento, las

firmas calificadoras de riesgo e inversionistas institucionales. Una reputación

ganada a pulso, con un trabajo responsable, a lo largo de 63 años de historia y

de ser un referente en la región como una organización transparente, con rigor

técnico e innovación", puntualizaron en el comunicado.



