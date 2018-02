Rector de UPB ofrece disculpas tras polémica sobre uso de minifaldas

Luego de la polémica suscitada tras un mensaje publicado por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, en el que se emitían recomendaciones a las estudiantes para que no vistieran faldas en la institución, el padre Julio Jairo Ceballos Sepúlveda, rector de la institución, ofreció disculpas este viernes a las personas que pudieron sentirse ofendidas.

"Cuando la universidad publicó el blog no lo hizo con el ánimo de dañar a nadie ni incomodar o irrespetar a nuestras estudiantes (...) Desde la rectoría debo darles unas disculpas a las personas que se hayan sentido ofendidas por esta situación y aclararles que de ninguna manera fue nuestro objetivo", aseguró el rector en diálogo con 'La W Radio'.

El comunicado de la polémica sugería a las alumnas aprender a combinar el tipo de ropa con el clima y el lugar. Asimismo, les decía a las mujeres que debían evitar ir de vestido, como si fueran para una fiesta, y no usar zapatos altos, "a no ser que tengas una exposición, trabajo o entrevista".



El rector también se refirió a la situación que generó el comunicado en cuestión, en la que un grupo de estudiantes empujaron a una joven y le levantaron la falda, mientras grababan el episodio que luego fue subido a internet, donde se viralizó.



"Esos estudiantes fueron llamados a descargos. Ellos dicen que son amigos de la chica y que estaban hablando. Que estaban haciendo una chanza muy pesada entre ellos. La chica dice que ella no sabía que eso lo iban a poner en las redes. En ese punto estamos", explicó en La W.



Para Ceballos, la escena fue indignante y no es propia de un centro educativo. Por eso, afirmó, el caso se encuentra en investigación y lo que vendrá, entre otras cosas, será un proceso formativo para que no se vuelva a repetir.



El padre, quien lleva cinco años frente a la rectoría de la universidad y 31 vinculado a la institución, recordó que la diversidad siempre ha estado presente en este espacio educativo. "A la universidad llegan personas con distintas modas, pelo pintado, tatuajes, y cuando uno se acerca a hablar con ellos se nota que tienen un gran respeto por el otro, saben lo que están haciendo", afirmó.



Enfatizó que el comunicado, que el jueves fue retirado de la página de la universidad, no es de orden legislativo ni tiene una orientación de cumplimiento estricto.



Luego de la polémica que se provocó en redes, las protestas de los estudiantes y las críticas de algunos sectores, el rector resaltó las acciones que se implementarán de ahora en adelante.



"Los momentos críticos son para valorarlos y sacar elementos positivos y esto nos permite trabajar con nuestros estudiantes. Tenemos un equipo de líderes que trabaja permanentemente, cursos de formación humanística y con la Vicerrectoría Pastoral vamos a organizar unos foros donde la gente encuentre respuestas", indicó.



