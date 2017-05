Juicio de Space durará 16 sesiones

“Entré a uno de los apartamentos de la torre seis, el marco de la puerta estaba agrietado y adentro parecía que hubieran tirado una granada, estaba todo destruido”.



Así recordó ayer Luis Germán Urán, vigilante del conjunto residencial, en el comienzo del juicio oral por el caso Space, su última visita al edificio, minutos antes de que la estructura colapsara a las 8:17 p.m., del sábado 12 de octubre de 2013.

“Salimos de allá y seguimos bajando. Hablamos (con el compañero que iba, de apellido Contreras) de cosas personales, me dijo que su hija iba a cumplir 15 años al sábado siguiente”, añadió.



Asimismo, Urán detalló que continuó su descenso y vio cuatro trabajadores. Llegó luego al primer piso de la fase uno -la portería- y observó cuando ingresó el joven Juan Esteban Cantor. “Sentí después que algo traqueó. Mi compañero y yo nos tiramos por la ventana mientras el edificio estaba cayendo”, acotó.

Sentí después que algo traqueó. Mi compañero y yo nos tiramos por la ventana mientras el edificio estaba cayendo

Tanto Contreras, como los cuatro trabajadores que se encontró Urán en su descenso, sumado a Juan Esteban Cantor y a otras seis personas, fallecieron en el desplome de la torre seis del conjunto residencial.



El vigilante fue uno de los tres testigos interrogados ayer en la primera sesión del juicio oral por la muerte de Cantor, único residente fallecido en la tragedia de Space.



La investigación penal ya precluyó por los otros 11 fallecidos, en su mayoría, trabajadores que hacían reparaciones en la edificación.

El 23 de septiembre de 2014 se realizó la implosión de las etapas 1 a la 4 del edificio Space. Foto: Archivo EL TIEMPO

En este juicio, aplazado en múltiples ocasiones, están acusados Pablo Villegas, representante legal de la constructora CDO; María Cecilia Posada, directora de obra, y Jorge Aristizábal, ingeniero calculista. Los tres estuvieron ayer en la audiencia.



Los otros dos testigos presentados por la Fiscalía fueron Henry Alexánder Medina, investigador judicial contratado por la familia Cantor, y John Jairo Aristizábal, arrendatario de la desaparecida torre cinco de Space.



El debate probatorio en los interrogatorios buscaba precisar si había o no elementos divisorios que impidieran acceder a la torre seis, tras la orden de evacuación emitida por el Dagrd el día anterior.



Urán respondió que había orden de no dejar pasar a ningún residente de la torre seis, aunque no había impedimento para parquear en los bajos de esa estructura.



El juicio continuará durante 14 sesiones más, en mayo, y dos adicionales proyectadas para el 1 y 2 de junio. La práctica de las pruebas proseguirá este viernes 12 de mayo a las 9:00 a.m.



Tras la práctica de pruebas allegadas por la Fiscalía, seguirá la presentación de las pruebas de la defensa. Luego, las partes presentarán los alegatos de conclusión y, por último, se sabrá si la Juez absuelve o condena a los implicados.

La postura de la hermana de Juan Esteban Cantor

Ángela Cantor, hermana de Juan Esteban, celebró que finalmente empezara el juicio y que “se agotaron las herramientas para aplazar y dilatar el proceso penal”.



Dijo que durante los aplazamientos la contraparte actuó “con suficiente cinismo y descaro”, y que “querían disminuirnos como familia, emocionalmente, para que no fuéramos capaces de asumir el juicio”, pero aseguró que “aquí estaremos y esperamos que el juicio se cumpla rápidamente”.



Sobre la controversia de si hubo o no señales que impidieran el acceso a la torre 6, Cantor opinó que “todo lo que la constructora había dicho no se hizo en ese momento, ni siquiera tuvieron la precaución de poner una señal de peligro. Solo había prohibición para los residentes de esa torre”.

JUAN DIEGO ORTIZ JIMÉNEZ

Redactor de ADN