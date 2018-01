Santiago Uribe negó supuestos lazos con 'los 12 apóstoles'

En el juicio oral contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, quien amplió su indagatoria este lunes en el Palacio de Justicia de Medellín, negó que hubiese conocido al mayor de la Policía, Juan Carlos Meneses, testigo clave de la Fiscalía en el caso de ‘los 12 Apóstoles’.



Igualmente, aseguró que nunca conoció a Camilo Barrientos, el conductor que fue asesinado el 25 de febrero de 1994, homicidio por el que la Fiscalía investiga a Uribe. Actualmente está recluido en una guarnición militar mientras enfrenta un juicio por homicidio agravado y concierto para delinquir por la presunta participación en la conformación de grupos paramilitares.

En la ampliación de la indagatoria, Uribe desmintió el testimonio de Meneses, quien en la época fue el comandante de la Policía de Yarumal y actualmente paga una condena de 27 años de prisión por el asesinato de Barrientos.



Asimismo, Uribe aseguró que Meneses miente al asergurar que lo saludó personalmente y lo conoció el día que se posesionó como comandante de Policía de Yarumal, porque se hubiese percatado de que le faltaba el meñique derecho cuando supuestamente le apretó la mano.

“Es una particularidad, que reconocen muchas personas que me conocen, pero él (el mayor) nunca habló de la amputación de mi dedo”, aseguró el ganadero mientras se paró de su silla y le mostró su mano a todos los asistentes de la audiencia.



Otro de los argumentos de Uribe es que la fecha que le dio Meneses a la Fiscalía sobre el día que lo conoció no es posible porque en esos días él estuvo en la feria de Manizales, evento que quedó registrado en los medios de comunicación y en fotografías.



Según su versión, estuvo en la feria desde el 3 hasta el 10 de enero de 1994 y el testimonio de Meneses dice que se conocieron el 3 de enero de ese año, cuando recibió el relevo del mando de la Policía, fecha que incluso está en el libro de registro de la Policía.



Asimismo, negó que tuviera algo que ver con el grupo paramilitar y que nunca conoció las listas negras de los muertos. Según dijo conoció el nombre ‘los 12 Apóstoles’ por primera vez en un medio de comunicación en 2010.



"No he conformado ningún grupo paramilitar ni he tenido listas de muertos en mis manos", recalcó.



Uribe también se refirió a La Carolina, una finca que según la Fiscalía era un centro de entrenamiento de ‘los 12 Apóstoles’. El investigado señaló que el lugar no era usado para ese fin, en tanto que allí, a finales de 1994 hasta 2016, se asentó el Batallón Girardot.

El hermano del expresidente relató que asumió la administración de La Carolina el primero de octubre de 1994 y que desde entonces, hasta el 29 de febrero de 2016, día de su captura, iba casi cada semana.



Ante la pregunta del Ministerio Público sobre por qué el juez debería creer en su versión, Uribe respondió que ha sido un hombre trabajador toda su vida y que Meneses, uno de los hombres que ha testificado en su contra, tiene un "pasado complicadito".



A eso se suma que dijo que sí usaba radios de comunicación, pero no para hablar con el grupo paramilitar, como lo ha dicho la Fiscalía, sino por recomendación del coronel del Ejército, Álvaro Ruiz, quien les dijo que la mejor arma eran los radios, para avisar cualquier peligro, pero que nunca fueron usados por alguien ajeno a La Carolina.



En el juicio oral, que continúa este martes, la defensa podrá presentar 25 pruebas, entre ellas, 14 nuevos testimonios para demostrar la presunta inocencia del ganadero, investigado por el caso de 'los 12 Apóstoles’.



La continuación de la diligencia contará con ocho testigos de la defensa, entre los que están el señor Pérez Alzate; Luis Ernesto Espinal; Juan Carlos Meneses, quien pidió participar de forma virtual debido a que está detenido; Álvaro Vásquez Arroyave, a quien no ha sido posible ubicar; Juan Carlos Rodríguez, detenido en una cárcel militar y quien solicita audiencia virtual; y del expolicía Alexánder de Jesús Amaya.

MEDELLÍN