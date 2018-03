Los jóvenes son los que más pierden la vida en las calles de la ciudad

Por las sinuosas y concurridas calles de San Javier El Socorro, en el occidente de Medellín, pasan motos a alta velocidad que zigzaguean para esquivar los carros. Los muchachos que las conducen, casi todos hombres, van sin casco y sin chaleco. Como las calles presentan un estado de evidente deterioro, hacen maniobras arriesgadas para evitar huecos y desniveles.

Una joven habitante del sector, quien no quiso dar su nombre, denunció que algunos jóvenes “Manejan las motos sin cascos, no encienden luces, no respetan los semáforos. En una moto se montan entre tres y cuatro personas”.

El fenómeno no es exclusivo de San Javier. Este se repite en otros barrios de la ciudad. El mal comportamiento se ha visto reflejado en las cifras de accidentalidad. Por ejemplo, el año pasado, según datos de la secretaría de Movilidad de Medellín, 70 menores de 28 años murieron en las vías. La mayoría de ellos eran hombres que se movilizaban en motos, bien sea como conductores o acompañantes.

Hemos encontrado un patrón: Joven-hombre-en una moto. Hemos visto que es un tema cultural. Los jóvenes tienen como referente el joven en el barrio que tiene su moto e irrespeta las normas FACEBOOK

De enero a noviembre del año pasado, 45 hombres de entre 20 y 29 años murieron en accidentes de tránsito. En cambio, en ese mismo rango de edad, solo 4 mujeres perdieron la vida. Este año, hasta el pasado lunes, 10 menores de 28 años habían muerto en las vías de la ciudad. El dato por género es más escandaloso: el 80 por ciento de muertos en accidentes de tránsito, en el lapso enero-noviembre de 2017, fueron hombres, según cifras de la secretaría de Movilidad.

El secretario de Juventud de Medellín, Alejandro de Bedout, admitió que desde el año pasado se reconoció un patrón en la accidentalidad: “Hemos encontrado un patrón: Joven-hombre-en una moto. Hemos visto que es un tema cultural. Los jóvenes tienen como referente el joven en el barrio que tiene su moto, que irrespeta las normas de tránsito y se cree el dueño de la vía. Esos son los referentes que no queremos promover”.

Los jóvenes buscan reputación: el que más corra, el que más brinque. Estos patrones de comportamiento van encaminados, en parte, por falta de educación. FACEBOOK

Zapata concuerda con de Bedout en que esta problemática tiene un arraigo cultural. “Existe un personaje ideal que es muy veloz. Los muchachos dicen, por ejemplo, que quieren ser como tal personaje del barrio; el que anda más rápido, el que está con las mujeres más bonitas”, subrayó.



Para Iván Sarmiento, experto en movilidad, la problemática proviene también desde un punto de vista práctico. Los jóvenes que ganan alrededor de dos salarios mínimos, según dijo, ven en la moto una forma de transporte que les brinda autonomía, libertad y ahorro en tiempo y dinero.

Para Sarmiento, el problema es más estructural: “El sistema de transporte integrado no ha diseñado una estrategia para acoger a los motociclistas, pues sus viajes son diametrales en la ciudad, mientras que los buses solo van al centro (viajes radiales) y el metro solo de sur a norte o de un punto del occidente al centro.



Los servicios integrados tienen un costo adicional. Las empresas no les subsidian el transporte a los jóvenes, pero sí les pagan el subsidio de transporte para que se compren una moto sin preocuparse si saben conducir o no. Para el experto, entonces, las motocicletas llegan para suplir las deficiencias del transporte público.



El secretario de Movilidad de Medellín, Humberto Iglesias, reconoció que hay un problema con la alta accidentalidad de motociclistas (102 conductores de moto y 20 acompañantes murieron el año pasado), e hizo un llamado para que no se estigmatice a estos ciudadanos.



MIGUEL OSORIO MONTOYA

PARA EL TIEMPO

MEDELLÍN