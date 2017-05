Innovación abierta para un mejor transporte público

“¡No puedo creer que nos hayamos ganado esto”, dijo Christian Moreno mientras sostenía, emocionado e incrédulo, un cheque gigante a nombre de Ud34 Team por ganar el Transport Hackathon.



Este evento, realizado del 22 al 23 de abril en el Parque Explora, reunió a 36 personas para pensar en estrategias tecnológicas para una movilidad más sostenible, teniendo en cuenta el manejo de información, mejoras en la intermodalidad y soluciones a temáticas relacionadas con la congestión vehicular.

Por 36 horas ininterrumpidas, los participantes se internaron. Allí recibieron asesorías, clases sobre cómo hacer un modelo de negocio y cómo lograr una buena presentación a los jurados. Además, allí comieron y durmieron (o casi no, dijeron los participantes) y algunos hasta se enfermaron ligeramente hasta que lograron una primera versión de aplicaciones y mejoras para varios sistemas de transporte usados en Medellín.

Aunque al evento se habían inscrito unas 120 personas, solo 36 terminaron el reto, agrupadas en ocho equipos. Ud34 Team fue el equipo ganador, mientras que otros dos obtuvieron menciones especiales. Foto: María Isabel Ortiz / EL TIEMPO

Los integrantes del equipo ganador, Ud34 Team, eran: Fernando Giraldo, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia; Christian Moreno, Andrés Felipe Hurtado, Michael Vélez, Santiago Osorio y Juan Camilo Restrepo, estudiantes de los pregrados de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones de esa universidad.

Ayudamos a que el usuario use los paraderos, también estamos buscando resolver problemas de información, aquí no hay información de rutas, no se sabe a qué horas pasan los colectivos por el paradero FACEBOOK

La solución propuesta por este equipo se llama E-Bus, y está enfocada en los buses, empresas de transporte y ciudadanos.



La plataforma suministra información en tiempo real sobre lo que pasa en los buses, si van llenos, si hay congestión, cuántas personas se movilizan por día, entre otras cosas.



Los usuarios, por su parte, acceden desde sus teléfonos móviles y en el paradero de bus a información sobre los vehículos. Por ejemplo, el tiempo exacto que se demorará el próximo bus en pasar, si está muy lleno y cuál es la ruta que sigue.



“Ayudamos a que el usuario use los paraderos, también estamos buscando resolver problemas de información, aquí no hay información de rutas, no se sabe a qué horas pasan los colectivos por el paradero”, agregó Moreno.

Hackathon

“La hackathon es un evento en el que tú llegas con ideas relacionadas con las temáticas y escoges algunas que te van naciendo a partir de conferencias y de las problemáticas que se te van mostrando. Luego, con tu equipo, desarrollas elementos tecnológicos para resolver las problemáticas”, explicó Luis Sánchez, representante de Youth for Public Transport (Y4PT) Colombia en Medellín.



Estas soluciones pueden ser aplicaciones, mejoras a herramientas existentes, “o cualquier tipo de solución tecnológica enfocada a un aspecto, en este caso es la movilidad”, dijo Sánchez.

Ya que la tecnología es un requisito muy importante, los perfiles de los participantes de este evento son, por lo general, diseñadores de algoritmos, programadores de software, diseñadores de interfaz de usuario y administradores de proyectos o emprendedores.

Al final, los equipos debían presentar su ideas en cuatro minutos. El jurado estaba conformado por académicos, funcionarios de la Secretaría de Movilidad, emprendedores, entre otros. Foto: María Isabel Ortiz / EL TIEMPO

Fueron dos días para plantear una solución que mejorara el transporte público del valle de Aburrá y el trabajo fue intenso. A las 8 de la noche del domingo 23 de abril, cuando culminó la premiación, todos estaban ansiosos por ir a dormir.



Los participantes de Ud34 Team estaban además de cansados, felices; no solo porque habían ganado sino porque les habían pospuesto un examen parcial que tenían para el día siguiente. Doble premio para ellos, "¡¡menos mal ya no tenemos eso y podemos ir a dormir!!", dijeron alegres.

Esto es abrir los datos, abrir las posibilidades de dar soluciones a la ciudad. Lo que estamos haciendo es abrir una plataforma de colaboración FACEBOOK

Sobre este tipo de eventos, en los que se incentiva la innovación abierta pues son los ciudadanos y no los entes públicos los que generan ideas para mejorar algún aspecto, el gerente de Movilidad Humana de Medellín, Juan Camilo Gómez, expresó que son de gran importancia para la ciudad.



“Precisamente, esto es abrir los datos, abrir las posibilidades de dar soluciones a la ciudad. Lo que estamos haciendo es abrir una plataforma de colaboración, la ciudad dejó de pensar como ente público y está teniendo en cuenta a los ciudadanos. Un ejercicio de cocreación donde lo que queremos es materializar ideas”, aseguró Gómez, quien agregó que esperan que este no sea el último de estos eventos.



Gracias a su triunfo, un miembro de Ud34 Team participará, del 15 al 17 de mayo, en el primer Hackathon Global Youth for Public Transport en Montreal, Canadá. Esto en el marco de la versión número 62 de la Cumbre Global de la Unión Internacional del Transporte Público (UITP), considerado el evento de transporte sostenible más antiguo e importante en el mundo.



Además, el premio también incluyó tres juntas de negocio con empresarios o entidades relevantes y conexiones comerciales en el tema relacionado con la solución tecnológica. Igualmente, la conexión directa con el ecosistema de innovación de Ruta N para el desarrollo de la idea.

María Isabel Ortiz Fonnegra

Redactora de EL TIEMPO

​marfon@eltiempo.com

MEDELLÍN