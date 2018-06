Joven que agredió a mujer no podrá entrar al estadio hasta 2019

Esteban Ortiz, el joven que quedó registrado en video mientras agredía a una mujer, durante la final de la Liga Águila, el pasado 9 de junio, no podrá ingresar al estadio Atanasio Girardot de Medellín hasta el 31 de diciembre de 2019. Así lo determinó la Comisión local de seguridad, comodidad y convivencia, tras una reunión este martes 12 de junio.

La sanción, que fue aceptada por unanimidad en la comisión, es la segunda que se le impone a Ortiz. La primera fue de parte de la barra Los del Sur, seguidora de Atlético Nacional, que lo expulsó del comité de logística en el que participaba desde hace tiempo y cuyo uniforme vestía cuando sucedió el hecho.



De acuerdo con Andrés Tobón, secretario de Seguridad de Medellín, la expulsión del estadio hasta diciembre de 2019, cuando finaliza la actual administración municipal, se tomó basado en dos consideraciones: la más importante, que se trata de un caso de violencia de género. La segunda, que la actuación de Ortiz riñe con su labor dentro del comité de logística de la barra: contribuir a la convivencia durante los encuentros deportivos.

Esperamos que la @AlcaldiadeMed y la @FiscaliaCol tomen medidas y le realicen la debida individualización a este miembro del personal logístico de @LDSoficial, quien cobardemente agredió a una mujer. pic.twitter.com/Uaic7erK9k — La Del Centenario (@LDCentenario) 10 de junio de 2018

"Este es un asunto de violencia que no se tolera en las inmediaciones del estadio y menos en un encuentro deportivo. Tiene un agravante fatídico, la violencia contra la mujer", dijo el funcionario.



Esta es la primera sanción de tipo individual que impone la comisión a hinchas de Medellín. En este caso, la barra Los del Sur no tendrá implicaciones, añadió Tobón.



Entre tanto, aún no se ha reportado una denuncia de parte de la mujer agredida. Sin embargo, las autoridades pueden iniciar una investigación de hecho por lo sucedido.

El secretario añadió que a Ortiz le quedan dos procesos más. El primero, el que puede iniciar la Policía con una multa o sanción basada en la Ley del Fútbol. El segundo, el que podría empezar la Fiscalía por el delito de violencia de género y lesiones personales.

En una carta publicada en redes sociales, el presunto agresor pidió perdón por lo sucedido, mientras que la barra Los del Sur rechazó el acto de violencia. "Es un error garrafal que no tiene nombre, está pagando mediáticamente, nosotros lo expulsamos de la logística, un beneficio laboral que él tenía y que se les da a los líderes que han trabajado (...) Estoy en la obligación de decir que él no es un delincuente, pero cometió un error y lo está pagando muy caro", indicó Felipe Muñoz, líder de la barra.



