Jorge Drexler regresa con un 'salvavidas' a Colombia

A finales del año pasado el cantautor uruguayo Jorge Drexler lanzó su décimo tercer trabajo discográfico Salvavidas de Hielo, 11 canciones musicalizadas por completo solo con sonidos de guitarras, donde habla de temas como la comunicación, la gratitud, las migraciones, la búsqueda de los sueños, el silencio y por supuesto, el amor.

Luego de aprovechar su gira por España para llevar a sus hijos a la escuela, Drexler habló sobre este álbum y su gira, con la que estará visitando Bogotá y Medellín en abril próximo.

En su nuevo álbum la guitarra es el único instrumento, ¿por qué tomó esa decisión?

La guitarra es una compañera mía de toda la vida. Yo que pensaba conocerla me di cuenta que, al girarla y repercutir su parte de atrás, los aros, el mango, la caja, me abrió un mundo de sonoridades.



Fue un ejercicio de economía de medios porque vivimos en un mundo donde tenemos todo al alcance de un clic tenemos todo rápidamente, sabemos muy poco de muchísimas cosas y no terminamos de agotar una sola cosa. Inicialmente fue frustrante porque trabajar con un solo instrumento es difícil.



Más fácil traer unas congas, unos vientos, y una batería, pero como decía Stravinsky: “Mientras más me limito, más me libero”, el haberme limitado liberó el sonido del disco a una dimensión que estoy orgulloso.

Usted dijo que las canciones son “efímeras formas de mantenernos a flote durante un tiempo breve” ¿Cuál es su criterio para elegir estas once después de un año de sentarse a componer?

Me gusta aclarar que la canción es un proceso independiente, una cosa es la letra y otra la música, no soy ni músico ni poeta, soy un cancionista. La canción es el mejor ejemplo para mí de que el todo es superior a la suma de las partes.



Nunca había pasado tanto tiempo escribiendo. Incorporé la composición a mi vida cotidiana y en la mañana llevaba los niños a la escuela y de vuelta iba a mi estudio y pasaba muchas horas frente a la hora en blanco mientras escuchaba la radio se venían frases, palabras, cualquier cosa me dictaba una canción en esos momentos.

Cuéntenos de 'Silencio'. Un llamado a quedarse callado que ha generado momentos especiales en los conciertos

Estamos en una sociedad donde el bombardeo de información es constante, Twiter no termina, el time line es eterno, igual con Instagram y Facebook, son estructuras infinitas. Estamos perdiendo la capacidad de hacer silencio y de concentrarnos en las cosas. A mí me cuesta más leer ahora que antes, es una canción escrita para mí realmente, una necesidad mía porque me hace falta.



Silencio además es un ejercicio estético, la optimización del silencio como una herramienta musical. La canción en vivo ha tomado una dimensión increíble porque han sido 1.400 personas en un teatro haciendo 8 segundos de silencio mientras estamos en la canción, es un momento muy emocionante porque uno solo está en silencio con sus amigos de confianza.

En el disco aparecen dedicatorias a Joaquín Sabina y Leonard Cohen ¿Por qué ellos?

Yo conocí a Joaquín porque fui su telonero en Uruguay. Una noche de diciembre del año 94 me insistió que me viniera a España, cerramos cuatro bares esa noche y estuvimos hasta las 10 de la mañana del día siguiente.



Él me dijo “lo que tú haces les va a gustar ahí, Ana Belén y Víctor Manuel van a querer grabar tus canciones”, y dicho y hecho, fue como si hubiera consultado el oráculo porque lo que me dijo pasó y fue así como me quede a vivir en España.



De Cohen me encanta la capacidad que tiene para conectar con las emociones, en escribir desde la emoción. Más allá del aleluya que aparece en la canción ‘Despedir a los glaciares’, como homenaje directo, también tiene que ver con el adiós. Cohen es el gran maestro de los adioses y lo demostró con su disco de despedida.

Quimera, otra de las canciones, habla de la búsqueda de sueños ¿qué sueños busca Drexler?

Quimera es la primera que escribí del disco, llevaba mucho tiempo sin escribir y es como un llamado a las musas, como un llamado a la canción diciendo ¡aquí estoy buscándote! Esta canción abre mi periodo de composición, “te salgo a buscar quimera, mariposa de papel” esas cosas tan frágiles.



Cuando uno se sienta a escribir lo que va a pasar es un misterio. No sabes si aparecerá algo, o nada o mucho. La última canción que escribí fue Despedir a los glaciares, y no escribo desde junio del año pasado. No tengo la necesidad de escribir todo el tiempo, lo hago solo cuando tengo la necesidad de decir algo. Es volver a prender de cero, como de golpear las puertas de la canción.



Además, Quimera fue escrita primero por la música, gran parte de su discurso está en la melodía de la canción, y eso me gusta mucho de las canciones de otras personas, por ejemplo.

Es un referente para los cantautores, ¿qué les diría a esos que inician en el mundo de la música?

Que no reciban consejos de nadie, menos de mí porque yo también estoy perdido(risas). Bueno, lo que les diría es que cuando uno hace lo que realmente quiere hacer, eso nunca sale mal. Eso sí, escribir letras es muy difícil, a mí me da mucho trabajo, pero bueno, que sigan trabajando.



Andrea Marín

para EL TIEMPO