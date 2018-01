Urabá se declara en cese indefinido de actividades desde el 3 de enero

Comerciantes, transportadores y ciudadanos del Urabá antioqueño entrarán en un cese de actividades indefinido a partir de la medianoche de este martes, como una forma de ratificar su protesta contra el cobro de peajes que empezó el pasado primero de enero en la subregión.

Así lo informó el Comité de Iniciativa Ciudadana, luego de una reunión que tuvo lugar este martes, en la que participaron representantes de varios sectores. Los organizadores indicaron que el cese de actividades será ‘cívico, pacífico y voluntario’ y que se levantará cuando el Gobierno nacional envíe una comisión que escuche sus propuestas sobre la reubicación de las casetas de los peajes.

El descontento radica no en la existencia de los peajes, sino en la ubicación de las casetas de recaudo, pues habitantes, transportadores y comerciantes de la zona consideran que este los afecta directamente a ellos. De acuerdo con César Augusto Estrada, vocero del Comité de Transportadores, los peajes están ubicados en zonas donde diariamente transitan los lugareños, por lo cual se va a afectar mucho la economía.



“Este primero de enero, en el transcurso del día a los compañeros que pasaron por el peaje que funciona, el de Chaparral, les cobraron 8.800 pesos a las busetas y 8.100 pesos a los taxis. Los taxis no están en condiciones de pagar estas tarifas tan altas porque lo que movilizan de las terminales a los municipios no les da mayor ganancia”, dijo el líder.



En días pasados, el ministro de Transporte, Germán Cardona, expresó que la ubicación de dichos peajes y el recaudo de los mismos se dio a partir de estudios que duraron aproximadamente tres años.



“Hay que aclarar que todos los habitantes de la zona de influencia de las casetas (Chigorodó, Carepa, Turbo, Apartadó y Necoclí) tendrán tarifas más económicas y que las motos, principal medio de transporte utilizado en esa subregión, estarán exentas del pago. Y eso es lo que los promotores de las manifestaciones no le han dicho a la gente”, aclaró el jefe de esta cartera.

De igual forma, el funcionario explicó que dos de las casetas serán de cobro unidireccional, lo que en realidad supondría dos peajes en lugar de tres. La de Chaparral (entre Carepa y Chigorodó) que será en sentido norte - sur. Y la de Cirilo (Turbo).



Frente a esto, Estrada dijo que las tarifas preferenciales no son de gran beneficio, puesto que solo son para los vehículos que están matriculados en el Eje Bananero, que contempla los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó. “Pero hay muchos vehículos que están matriculados en Medellín, Rionegro y otros municipios vecinos, por eso no nos daría posibilidad de aprovechar las tarifas”, agregó.



Si bien aún no está claro el cobro en dichas casetas, el ministro aseguró que los vehículos livianos pagarán cerca de 4.000 pesos y los de mayor tamaño de transporte público terminarán cancelando poco menos de 6.000 pesos. Por eso, también desmintió el rumor de que se aumenten cerca en 3.000 pesos los pasajes de transporte público, los cuales pasarían de costar de 6.000 a 9.000 pesos por pasaje.

‘No nos oponemos a los peajes’

Los organizadores del cese de actividades reiteraron que no se oponen a la existencia de los peajes, sino a su ubicación. “Proponemos que los reubiquen hacia las afueras de la región de Urabá, que los pongan en la entrada a Mutatá, en San Juan de Urabá, para que se haga el cobro verdaderamente a los que vienen de Montería o Medellín. Acá mucha gente vive en un municipio y trabaja en otro y eso los afectaría mucho”, sostuvo Estrada.



Al respecto, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, manifestó que la competencia para solucionar este tema es del Gobierno Nacional y que como autoridad departamental solo deben velar para que se mantenga el orden público.



“Hoy vamos a tener reunión con los bananeros de Urabá para ver qué piensan sobre la situación del sector, hay dos peajes funcionando desde el día de ayer normalmente (…) Le hemos dicho al ministro de transporte que hace 6 meses hubo reunión con alcaldes y ellos estuvieron de acuerdo con el cobro de peajes, pero pidieron unas obras complementarias, que deben acelerar para terminarlas, y se había quedado de trasladador un peaje y la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) tampoco lo ha movido”, puntualizó el mandatario seccional.



