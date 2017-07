Investigan si hay manos criminales en explosión de mina en Antioquia

31 de julio 2017 , 09:46 a.m.

31 de julio 2017 , 09:46 a.m.

Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar las causas exactas del incidente ocurrido el pasado viernes en la mina el Morocho, ubicada en Buriticá (occidente antioqueño), que les causó la muerte a seis contratistas de la Continental Gold y dejó uno más lesionado.



Al parecer, según versiones que son materia de las indagaciones, habría manos criminales detrás del hecho.



De acuerdo con la información entregada por la Continental Gold, ese viernes los siete contratistas estaban haciendo una inspección subterránea de rutina en una mina ilegal cerrada por orden del Gobierno Nacional. Allí “fueron abordados por parte de mineros ilegales”, y luego ocurrió una explosión.

Solo el contratista Omar Ayala Cadavid logró salir con vida del lugar, pero sus seis compañeros quedaron atrapados y fallecieron, aparentemente asfixiados por la inhalación de gases.



Al respecto, Jaime Arteaga, director del Plan Buriticá, indicó en las últimas semanas se ha presentado una reducción del pie de fuerza en el municipio, así como los controles de mineros ilegales, lo que permitió que ocurriera el hecho.



“Allí hay kilómetros y kilómetros de huecos, y la compañía (Continental Gold) debe comprobar que esa mina que fue cerrada no haya sido reactivada. Entonces, cuando los ilegales ven que están haciendo control queman ‘tatucos’ y llantas y eso es lo mismo que hicieron ese día, con el agravante de que el túnel se cayó, quedaron encerrados y se intoxicaron con el humo”, explicó Arteaga.



Entre tanto, el coronel Wilson Pardo, comandante del Departamento de Policía Antioquia, manifestó que aunque ya se abrieron las investigaciones correspondientes, es un juicio 'a priori' decir que hubo asesinato o dolo.



“Habría que encontrar culpabilidad y dolo, es decir, que alguien quisiera matar a estas personas. Allá pasa todos los días que algunos mineros, para no dejar pasar a otros a su túnel, hacen implosiones”, afirmó el comandante.



Para asegurarse de qué fue lo que pasó, agregó Pardo, se designaron tres fiscales que están haciendo actos urgentes, con apoyo de la Policía Nacional e Investigación Criminal de la Sijin de Antioquia. Asimismo, están a la espera de que Medicina Legal entregue el dictamen de la causa de las muertes.



En un comunicado, la Continental Gold expresó que en el municipio continúan las actividades de minería ilegal, pese a las acciones exitosas que implementan las autoridades desde el año pasado para combatirlas y que permitieron el cierre de la mayoría de minas no legales.

Habría que encontrar culpabilidad y dolo, es decir, que alguien quisiera matar a estas personas FACEBOOK

TWITTER

Arteaga dijo que Buriticá es un caso de éxito en el país en la lucha contra la minería criminal, pero requiere continuidad de la presencia de las autoridades para que no ocurran situaciones lamentables.



El experto recordó que entre el 2010 y el 2016, una intensiva migración de mineros ilegales de todo el occidente hacia Buriticá ocasionó graves consecuencias: llegaron a funcionar más de 300 minas ilegales en las que trabajaron hasta 13.000 mineros, cuando el censo total del municipio es de unos 6.500 habitantes.



“Fue una época terrible, en la que hubo una situación generalizada de violaciones a las niñas y los muchachos de las veredas cayeron en la adicción a las drogas. Por eso, en el 2016, la operación Creta, la más grande contra minería ilegal, se selló el 90 por ciento de las minas ilegales y se logró, en gran medida, la salida del cartel del golfo”, añadió Arteaga.



Las personas que fallecieron fueron: Efraín González Suárez, Ramiro Trejos Ángel, Eliécer Vanegas Acevedo, Fabián Ibarra, Luis Ernesto Jaramillo y Luis Ramiro Guzmán.



HEIDI TAMAYO ORTIZ

Corresponsal EL TIEMPO



MEDELLÍN