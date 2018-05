EPM reporta normalidad tras inundar casa de máquinas de Hidroituango

Desde la noche de este jueves 10 de mayo las aguas del río Cauca comenzaron a fluir por la casa de máquinas de la central Hidroituango tal y como lo habían previsto las directivas del proyecto.EPM informó que el agua sale de manera gradual al río Cauca, que este viernes 11 de mayo recupera paulatinamente sus niveles.

“Se estima que en las próximas horas el nivel del río Cauca aumente aguas abajo de la presa, con el caudal que generalmente registra para esta época de invierno. Con esta medida, se evita que el embalse siga subiendo y con esperamos que en dos o tres días estemos estabilizados y poder garantizar todo el flujo por el vertedero que es lo que estábamos buscando”, explicó John Maya Salazar, vicepresidente ejecutivo de negocios EPM.



Por su parte, Juliana Palacios, directora del Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres (Dapard), informó la implementación del Plan de Acción elaborado por la Cruz Roja Seccional Antioquia.



“Estamos haciendo un llamado a todas las comunidades aguas abajo porque el cauce del agua está subiendo por todos los trabajos hechos en la hidroeléctrica y está en niveles acordes a una temporada de lluvias de mayo (2.400)”, señaló Maya.

A la par que el flujo del agua se normaliza, los trabajos en los otros frentes de trabajo siguen su curso, el vocero de EPM anunció en uno de los túneles obstruidos se logró hacer otra voladura y todo sigue acorde a lo previsto.



Agregó Maya, que aunque hasta el momento no se considera una situación de riesgo, sigue la alerta para las comunidades ubicadas aguas abajo del proyecto, que habitan en los municipios de Ituango, Briceño, Valdivia y su corregimiento de Puerto Valdivia, Cáceres, Tarazá, Caucasia y Nechí sigan las recomendaciones de seguridad de las autoridades y organismos de atención, así:



1. No estar cerca de las orillas del río Cauca o ingresar a su cauce.



2. Mantenerse informados a través de las emisoras locales y los mensajes oficiales emitidos por la alcaldía del municipio, el Dapard, la Cruz Roja, los bomberos y EPM (@epmestamosahi).



3. Preguntar al presidente de la Junta de Acción Comunal cuál es el punto de encuentro designado para su comunidad y socializarlo con su familia. Dirigirse a este en caso de que las autoridades y organismos de control se lo indiquen.



4. Tener actualizada la cadena de llamadas de su comunidad, con nombres y teléfonos de todos sus vecinos para recibir y dar ayuda en caso de necesitarlo.



5. Todos los líderes de evacuación deben mantener sus teléfonos encendidos y cargados, durante el tiempo que dure esta contingencia.



6. Es indispensable ser responsable con la información que se comparta con amigos y familiares. La recomendación es solo divulgar contenidos que procedan de fuentes oficiales, para no causar confusión.



7. En la línea de atención gratuita 018000 413825 se puede consultar información actualizada sobre la contingencia y las medidas de prevención.

Gremios apoyan a EPM

Dos importantes gremios de la ingeniería en la ciudad, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI) y la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia, enviaron mensajes de apoyo para EPM, tras el difícil momento que atraviesa su proyecto Hidroituango.



La Cámara, por su parte, expresó que sabe que la contingencia se está tratando con seriedad y responsabilidad, especialmente para minimizar el impacto sobre las comunidades y el medio ambiente.



“Como gremio del sector de infraestructura respaldamos y acompañamos a EPM y a las firmas contratistas en el manejo que están dando a este suceso; estamos en las mejores manos”, de esta manera extendió su apoyo a EPM esta entidad por medio de un comunicado.



La SAI también dio su voz de apoyo para la empresa constructora de la hidroeléctrica. Además, explicó que, desde su manera de ver las cosas, la emergencia se ha manejado con prudencia y que “la vida ha sido el hilo conductor de todas las decisiones que se han tomado o que se deban tomar en el futuro inmediato”.



La SAI advirtió que una vez pase la contingencia deberá hacerse una investigación exhaustiva para ver qué fue lo que exactamente sucedió. El apoyo lo hicieron por medio de un comunicado en el que concluyeron que “Hidroituango sigue adelante”.



