Internos de la cárcel El Pedregal podrán ahorrar para la vejez

El complejo penitenciario y carcelario El Pedregal, ubicado en el corregimiento de San Cristóbal de Medellín, es la cuarta cárcel del país en la que se lanzó el programa de Colpensiones que busca garantizar un sustento económico para los reclusos cuando recobren la libertad y lleguen a la vejez.

Se trata de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), una estrategia que les permite a los internos ahorrar mientras están cumpliendo sus condenas. Cada persona puede abonar diaria, semanal o mensualmente el monto que quiera. Al final, el Gobierno Nacional premiará el esfuerzo con un subsidio del 20 por ciento sobre el total ahorrado.



De acuerdo con Adriana Guzmán, presidenta de Colpensiones, en El Pedregal ya se vincularon 454 reclusos, quienes podrán ahorrar con apoyo de sus familias en una cuenta que se habilita en el fondo de pensiones.



“El retiro se hace cuando tengan un ahorro considerable, obviamente para su vejez, pero la idea no es retirar los recursos, la idea es premiar el ahorro con un 20 por ciento para que en la vejez puedan disfrutar”, indicó la funcionaria.



Sandra*, de 27 años, es una de las internas del complejo penitenciario que se vinculará a la estrategia. En el lanzamiento oficial, que se realizó este viernes 2 de marzo, manifestó que aunque ya cumplió 36 meses en modalidad intramural de los 60 de condena, es decir, quedará en libertad condicional, empezará a ahorrar para garantizar un respiro económico para ella y su hijo, quien hoy tiene 11 años.

Para poder entregar el dinero con periodicidad, espera encontrar trabajo como operaria de máquinas de confecciones, la actividad a la que se dedicaba antes de perder su libertad. El programa BEPS, que ya tiene alrededor de 302.000 ahorradores en el país, también está dirigido a ciudadanos que no estén en una cárcel, que ganen menos de un salario mínimo o tengan empleos informales.

Entre los beneficios del programa están la inexistencia de multas o intereses de mora en caso de no poder realizar aportes periódicos, el no cobro de gastos administrativos como consulta de saldos y la posibilidad de acceder a seguros por muerte con amparo exequial y otras coberturas.



El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, manifestó que el programa BEPS no solo es un incentivo para la cultura del ahorro y una contribución para una vejez digna, sino también parte del proceso de resocialización en las cárceles del país. Las otras tres en las que ya se lanzó la iniciativa están en Bogotá, Tunja y Cartagena.

La idea es que los internos de todo el país tengan la posibilidad de acceder al programa BEPS. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

En El Pedregal la idea caló muy bien entre las internas. Equipos de Colpensiones, el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), instituciones que firmaron el convenio interadministrativo, brindan toda la información y la pedagogía necesarias para explicar los detalles del programa.

Reducir el hacinamiento

El ministro de Justicia también explicó que esta es solo una de las herramientas con las que se busca garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, una situación que se ha convertido en uno de los mayores problemas del país, por falencias en el acceso a la salud, a una adecuada alimentación, insuficiencia de programas de educación o empleo y hacinamiento.



Sobre este último, Gil explicó que en Antioquia, en los próximos 15 días, 500 personas condenadas serán trasladadas a nuevas infraestructuras carcelarias que se construyeron en otras zonas del país y que cuentan con la más alta tecnología.



“Eso va a permitir 500 cupos para personas detenidas en comandos y las Unidades de Reacción Inmediata (URI)”, dijo el jefe de cartera, quien añadió que el deshacinamiento no se hace de cualquier manera, sino con planes analizados y enfocado en mejorar la crisis.



El funcionario dijo que en un año y seis meses de labor en el Ministerio, de llegar hasta el próximo 7 de agosto, se han entregado tres nuevas cárceles modernas, en El Espinal (Tolina), en Buga e Ibagué.

“Vamos a entregar, en tres o cuatro meses, otra en Buga”, aseguró, y agregó que una de las expectativas es el avance que hay en la colonia agrícola, en el municipio de Yarumal (Norte antioqueño), que ya está financiada.

La adecuación de este centro que funcionaba antes como un seminario, expresó Gil, va a permitir albergar a 1.400 personas condenadas de baja y mediana peligrosidad.

El componente principal del lugar será la industria penitenciaria total, es decir, las 1.400 personas tendrán que trabajar. Con ello se busca dignificar a los internos y permitirles obtener recursos mientras pagan condena.



*Nombre cambiado



MEDELLÍN