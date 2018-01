Comerciantes del centro de Medellín no le sacan gusto al Paseo Bolívar

En la carrera 51 (Bolívar), centro de Medellín, cambiaron el ruido por más ruido.

Los taladros y martillos acallaron el pito de los buses, los gritos de los venteros y el tango del Salón Málaga.



La diferencia, para los comerciantes, es que este nuevo ruido les ha causado pérdidas económicas a sus negocios.

Todo por las obras del Paseo Bolívar que comenzaron el 5 de julio del año pasado y que buscan recuperar espacios públicos para la movilidad no motorizada para el disfrute de cerca de 1,5 millones transeúntes, que cada día circulan por el centro.



Allí, poco a poco, comienzan a tomar forma los trabajos en los 52.000 metros cuadrados de espacio público en los que, además de 148 árboles y 510 jardines, tendrán 591 metros de ciclorruta que estarán articulados con otros sistemas proyectados en la zona céntrica.

Paula Andrea Palacio, secretaria de Infraestructura de Medellín, informó que allí se intensificarán los trabajos con la apertura de cinco nuevos frentes. Estos estarán concentrados en el sector aledaño a la estación San Antonio del Metro.



En esas áreas habrá excavaciones, vaciados de material, instalación de tuberías de alumbrado público y redes hidrosanitarias, construcción de la vía vehicular en concreto, instalación de pisos, entre otros.



“El próximo lunes 22 de enero comenzará un cierre vial en la carrera 51 (Bolívar), entre las calles 50 (Colombia) y 44 (San Juan) porque allí se abrirán los nuevos frentes de trabajo. Desde San Juan hasta Amador continuará el cierre mientras se terminan los trabajos”, contó la funcionaria.

Abrirán cinco nuevos frentes de trabajo que irán hasta que se entregue la obra a finales de mayo. Foto: Esneyder Gutiérrez

Los cierres irán hasta el final de la obra, que está estipulada terminarse entre finales de mayo y comienzos de junio.



Sin embargo, las obras entre San Juan y Maturín o entre Colombia y Calibío se encuentran en un 95 y un 84 por ciento de ejecución, respectivamente, agregó la secretaria, y aquellos puntos donde vayan culminando las obras las irán entregando para el disfrute de la comunidad.



Una buena noticia para los comerciantes de la zona, quienes dicen no aguantar más la situación. "Con estas lluvias, me ha tocado pasar por todos los charcos para poder abrir mi local. Eso sin contar las pérdidas económicas que hemos tenido. No han cumplido con los compromisos hechos”, contó un comerciante, quien prefirió omitir su nombre.



Quien no lo hizo fue Eduardo Ospina, otro de los afectados. Él no solo se quejó por cómo están quedando los trabajos sino que indicó que de nada van a servir si no se controla la invasión de venteros informales que pululan en la zona.



“Si no se hace nada al respecto esto va a quedar como la peatonalización de Carabobo, un despelote total”, declaró Ospina.

Un problema del que es consciente Pilar Velilla, gerente del Centro. Acorde a la funcionaria, a lo largo del Paseo Bolívar, han identificado más de 800 comerciantes informales.



“En la zona se mantendrán los mismos módulos que había antes de comenzar los trabajos. Pero la idea es que no todos los que salieron, vuelvan. Para ello estamos haciendo un estudio de vulnerabilidad, a quienes se les compruebe estarán en esa zona porque, además, están dispuestos a cumplir con la normativa”, explicó.



Para Velilla, el cambio en la fachada de zonas del centro, que tendrán mayor espacio público e iluminación, ayudarán a la estrategia de seguridad implementada en la zona, pues el año pasado fueron reportados 103 homicidios, siendo la zona más violenta según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC).



“Medellín tiene que tomar una decisión como ciudad, que va a ser que entren menos carros al centro, pero es algo que se logra a mediano y largo plazo. Por eso hay que tener paciencia”, indicó Velilla.



En eso, coincidió Ospina, pero aclaró que a la par de los carros, también están entrando menos clientes.



David Alejandro Mercado

Redactor de EL TIEMPO

davmer@eltiempo.com

En Twitter @AlejoMercado10