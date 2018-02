Instituto para el Desarrollo de Antioquia, con dos ideas distintas

16 de febrero 2018 , 08:15 a.m.

Pasar en dos años de perder 27.384 millones a ganar 38.670 millones de pesos es motivo suficiente para dar de qué hablar.



De allí la etiqueta #ElIDEARecuperaSuRumbo, con la que el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) rindió cuentas de la gestión hecha desde 2016 con la nueva gerencia.Cifras históricas para la entidad, según su actual gerente, Mauricio Tobón, quien destacó el otorgamiento de créditos cercanos al billón de pesos de los que desembolsaron de 529.451 millones.

“Volvimos a ser el banco de los municipios. Entre los más importantes está el préstamo a Rionegro por 50.000 millones de pesos y los 60.000 millones para mejorar la infraestructura vial en el Norte del departamento”, destacó Tobón.



No solo eso. Resaltó el crédito por 132.000 millones de pesos para la construcción de las Vías del Nus, una de las autopistas 4G que tendrá Antioquia. En lo referente a la deuda, el directivo informó que la cartera vencida pasó de 124.941 a 85.502 millones de pesos entre 2015 y 2017.



Desde ese panorama, el rumbo de una de las empresas insignias de la región sí mejoró.

Hoy Antioquia tiene un IDEA sólido y rentable, gracias a la gestión eficiente de los últimos dos años. #ElIDEARecuperaSuRumbo pic.twitter.com/bK4e2e4XIw — IDEA - Antioquia (@IDEA_Antioquia) 15 de febrero de 2018

¿Pero si ese rumbo nunca se hubiera perdido? Esa es la postura de Mauricio Pérez, exgerente del Instituto entre 2012 y febrero de 2015, quien tiene una idea diferente de la gestión de la entidad, de la que aseguró, siempre dio ganancia.



“Ellos (la gerencia actual) manipularon los estados financieros mediante provisiones (guardar recursos como un gasto, tras haber contraído una deuda, para poder pagarla en el futuro) del orden de 39.918 millones de pesos para reflejar la supuesta pérdida de 27.384 millones. No es algo ilegal, pero sí creo que es poco ético y muy mal hecho fabricar pérdidas que no pasaron”, opinó Pérez.



Versión que concuerda con la de Alejandro Granda, último gerente de la entidad, quien aseveró que “la trampa”, se dio cuando la actual administración presentó, en marzo de 2016, los Estados Financieros con corte a diciembre de 2015. Es decir, la gerencia entrante, entregó los resultados de la saliente. “De no haber provisionado, las ganancias del IDEA en 2015 serían de 12.120 millones de pesos”, aseguró Granda.

Añadió que, tanto en 2016 como el año pasado, la gerencia actual comenzó a hacer la devolución contable de esas provisiones para hacerlas pasar como ganancias, y de allí los resultados que presentó el IDEA el pasado miércoles 14 de febrero con la notoria recuperación.



En lo que también coinciden ambos exdirectivos es en considerar como “mala” la gestión actual del Instituto, incluso, aseguraron que de no haber hecho la provisión, en 2016 la entidad hubiera presentado saldo negativo.Según Pérez, a septiembre del año pasado, el IDEA tenía pérdidas de más de 13.000 millones de pesos, cifras que confirmó el gerente actual.

El avance en los trabajos de la hidroeléctrica supera el 80 por ciento y estaría lista este año. IDEA posee el 51% de propiedad Foto: Cortesía EPM

“Debido a las malas administraciones del pasado tuvimos que hacer provisiones bastante importantes pero que al final gracias a la recuperación de la cartera, pudimos entregar ganancias”, aclaró Tobón.



Una cifra que no le cuadra a los exdirectivos que se preguntan “¿Cómo hacen para estar perdiendo a septiembre 13.000 millones y en tres meses se recuperan para presentar utilidades por más de 38.000 millones? En un modelo financiero como el del IDEA es imposible”, opinó Pérez.



Un ‘tira y afloje’ que parece moverse para ambos lados, que han escudado sus posturas bajo la lupa de la Superfinanciera, la calificadora Fitch Ratings y la Contraloría de Antioquia.



“Yo pongo en una balanza la palabra del exgerente en contra de la de las tres entidades a la hora de hacer esa evaluación”, expresó Tobón.

Ese mismo argumento, lo utilizó el exgerente Pérez para defender la gestión previa.

“Si el IDEA iba tan mal y con tantas pérdidas como han indicado ¿por qué una calificadora como Fitch Ratings mantuvo la calificación AAA?”, cuestionó.



Complementó Granda, informando que fue en 2013 cuando se obtuvo dicha certificación la cual se ha mantenido de forma continua.



“El patrimonio lo dejamos muy fortalecido. Entre 2012 y noviembre de 2015 los excedentes totales del IDEA sumaron 189.062 millones de pesos, un promedio anual de 47.266 millones”, aseveró el exgerente.



Y mientras el pasado se revuelve, el futuro parece más promisorio para la empresa. Este año se define una participación accionaria en Puerto Antioquia (Urabá) y comenzará a operar Hidroituango, de la que el IDEA tiene el 51 por ciento de las acciones.



“Cuando entre en funcionamiento el seremos una de las empresas más importantes del país. Hacia 2021 estaremos recibiendo utilidades anuales cercanas a los 300.000 millones de pesos”, aseguró el actual gerente.



