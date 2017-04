Inmovilizan 12 aeronaves del aeropuerto de Medellín

Investigan 12 aeronaves del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín que no cumplían con el certificado antinarcóticos, por lo que fueron inmovilizadas en un operativo de la Policía y la Fuerza Aérea.



En la inspección, que duró dos días y se le realizó a 198 helicópteros y aviones, las autoridades descubrieron que estos vehículos incumplían la norma del Consejo Nacional de Estupefacientes, que tenían irregularidades en licencias, permisos nacionales y documentación.

Por ello, autoridades suspendieron las autorizaciones para realizar vuelos, hasta que los documentos estén orden.



El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, sostuvo que se inspeccionaron todos los hangares del aeropuerto y confirmó que 12 aeronaves no tenían los certificados antinarcóticos, pero aclaró que eso no representa que estén vinculados con narcotráfico.



Precisamente, estos operativos, aclararon las autoridades, se hacen para evitar que estas aeronaves sean utilizadas para actividades ilícitas.



EL TIEMPO se comunicó con la gerencia del aeropuerto Olaya Herrera y un vocero aseguró que nadie se enteró del operativo y que por ello no se pronunciarán al respecto.



MEDELLÍN