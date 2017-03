Comenzó desalojo de 19 familias en La Iguaná

A las 6:00 a. m. comenzó el desalojo de apróximadamente 100 personas que habitan el barrio Nueva Villa La Iguaná, a orillas de la quebrada La Iguaná.



Los moradores del sector del asentamiento conocido como Los Ranchitos, entre los que se cuentan 45 menores de edad, fueron notificados del desalojo el pasado 21 de marzo mediante un oficio enviado por la inspección séptima de Policía urbana de Medellín.

Varias familias accedieron al desalojo, que se empezó a eso de las 6:00 de la mañana. Foto: Esneyder Gutiérrez Una de las razones de las manifestaciones pacíficas, según las familias, es que no cuentan con una solución de vivienda. Foto: Esneyder Gutiérrez Las familias se manifestaron pacíficamente contra el desalojo. Foto: Esneyder Gutiérrez Las familias están ubicadas al lado de la quebrada La Iguaná. Foto: Esneyder Gutiérrez El desalojo fue anunciado el 21 de marzo pasado. Foto: Esneyder Gutiérrez

El desalojo invoca la recuperacion del espacio publico no el riesgo por La Iguana sin emabargo, no brindan reubicacion a familias. #Desalojo pic.twitter.com/Ls6KwlFeTR — Kenny Valenzuela (@kennydelavega) 27 de marzo de 2017

Con acompañamiento de la Administración municipal, mediante el subsecretario de Gobierno de la ciudad, Andrés Tobón, se cumple en estos momentos el desalojo.



El funcionario expresó que desde las 4:00 a. m. se instalaron, pero que desde las 6:00 a. m. empezaron el trabajo con la Secretaría de Inclusión Social y que se están concertando soluciones de vivienda con las familias.



"Durante toda la mañana estuvimos en el proceso de oferta social que tiene la Secretaria de Inclusión Social y Derechos Humanos, dos familias se acogieron al proceso de retorno, una de ellas se va para Santa Marta, la otra aún está en el proceso de decidir a dónde quiere volver", dijo Tobón.



En su gran mayoría, las personas que habitan en Los Ranchitos son desplazadas por el conflicto armado.



"Ya estamos a punto de finalizar la jornada de ofertas y las familias deben acogerse a lo que el municipio tiene para ofertar, porque finalmente el proceso de desalojo va a surtir sin ningún tipo de obstáculos", dijo el Subsecretario.



En lo que va de la jornada se ha trasladado a algunas personas a centros hospitalarios por las condiciones de vulneración del derecho a la salud fundamental en que se encontraban", dijo Tobón.

El funcionario agregó que el proceso se ha llevado en calma y que han estado en diálogo constante con la comunidad. Además, indicó que estas familias no solo están en riesgo por las condiciones en las que habitan sino porque están asentados al borde de una quebrada y ante la temporada de lluvias aumenta la posibilidad de que se presente una emergencia.



Las familias que no se acojan al proceso de retorno ni tengan ningún familiar o amigo que pueda recibirlos en algún lugar en Medellín, serán ubicadas en albergues temporales dispuestos por la Secretaría de Inclusión Social, y sus enceres serán resguardados por la administración municipal por el periodo de un mes.

Nuevo desalojo en Medellín. Esta vez en Nueva Villa la Iguaná. A esta hora fuerza pública mantiene rodeado el sector. pic.twitter.com/PO5rd9B4tL — C. Jurídica Libertad (@CorpoJuridicaLi) 28 de marzo de 2017

Por su parte, Xiomara, una de las habitantes de Los Ranchitos, quien ha vivido allí desde hace cinco años, comentó que en estos momentos no hay diálogos con las autoridades. Ella había interpuesto una tutela para tratar de detener el desalojo.



"Una funcionaria de la Personería cogió un libro y me mostró que sí había una respuesta a los derechos de petición, y yo le dije que para ellos, pero para la comunidad y para mí, que fui la que lo radiqué, no la tengo. ¿cómo pretenden que yo entienda algo de lo que no tengo de información", dijo.

Esta no es la primera vez que intentan desalojar a esta comunidad. Xiomara recuerda que la última amenaza de desalojo estaba para el 15 de julio del 2016, pero que pudieron frenarlo. Esta vez no fue así.



"Esto es perjudicial para nosotros y los niños porque no tenemos a donde meterlos. Se están llevando a la gente, no sé qué será lo que les están ofreciendo, pero no creo que sean las garantías de salir de una parte de estas y que sea algo mejor para nosotros porque igual somos desplazados por la violencia y por el momento no hay nada", concluyó.



El lunes la Alianza Internacional de Habitantes había enviado una carta al alcalde, Federico Gutiérrez, solicitando que no se realizara este desalojo hasta no concertar con las familias otra solución de vivienda.



Su representante en Colombia, Carlos Arturo Cadavid, comentó que sin una solución previamente concertada con la comunidad, un albergue, habitación o vivienda, "este sería un desalojo que incumple las normas internacionales y nacionales de vivienda".

