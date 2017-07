Avances que deja el primer año de Envigado en el Área Metropolitana

“Aunque no estuve de acuerdo, ha sido provechoso y sería magnífico si sí hacen todos esas obras”, cuenta Oswaldo Ossa, quien ha vivido en Envigado (sur del valle de Aburrá) desde hace 10 años y que en la consulta popular realizada el 10 de julio del 2016 votó ‘No’ a pertenecer al ente territorial que integra a los otros nueve municipios del valle de Aburrá: el Área Metropolitana.

Aunque el primer cumpleaños de Envigado en el Área Metropolitana no deja de tener escépticos, como Antonio José Montoya, quien ha vivido allí desde hace 71 años y cree que su municipio estaba mejor antes; la mayoría coincide en que fue la decisión adecuada la que se tomó el año pasado, cuando 24.507 personas le dieron el ‘Sí’ a la integración territorial en una consulta popular versus 15.364 que votaron en contra, 366 votos nulos y 158 sin marcar.



Según Raúl Cardona, alcalde de Envigado, este primer año ha sido una verdadera luna de miel y hoy por hoy él es el vicepresidente de la Junta Metropolitana, que concentra a los alcaldes de los 10 municipios del valle.

“Lo hemos comprobado, hemos tenido una completa aceptación de la Junta. Todo lo que hemos presentado en temas ambientales, de movilidad e infraestructura el Área lo ha aprobado. Otro aspecto positivo es que en los proyectos si yo pongo un peso, el Área pone otro, si pongo 10, el Área pone 10”, contó el Alcalde.



Dos de los avances más importantes para Cardona son la consolidación de los proyectos de la Vía Distribuidora Sur, corredor ecológico del sistema vial multimodal del río Medellín, que requiere su continuidad entre la calle 77 sur en Sabaneta y la quebrada la Zúñiga en Envigado; y el Intercambio de La Ayurá, que cruzará el río Medellín a la altura de la Estación Ayurá. Aunque las vías aún están en diseños, se estima que el costo de la primera podría rondar los 60.000 millones de pesos y la segunda, unos 125.000, y Cardona espera dejarlas terminadas antes del fin de su gobierno.



Sin embargo, aunque estos avances serán de gran importancia no solo para Envigado sino también para toda el área metropolitana, lo que más destacan los ciudadanos es la mejora en la seguridad.



Con una inversión de más de 10.000 millones de pesos, en el municipio se inició la instalación de un sistema de cámaras de vigilancia, cuya primera fase constó de 26 dispositivos de reconocimiento facial y de placas vehiculares; la segunda fase tendrá 137 cámaras móviles y fijas.

“La seguridad acá ha mejorado mucho, se puede caminar más tranquilamente y por ejemplo ya en el parque no se ven borrachos ni riñas o tugurios”, dijo Omar Serna, habitante de Envigado desde hace 40 años, a quien también le parecen excepcionales los proyectos de renovación en varios colegios del municipio que, de acuerdo con el alcalde, están muy viejos y deben ser reconstruidos.

Cuatro instituciones educativas del municipio serán remodeladas para mejorar su capacidad. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Uno de estos es la Institución Educativa Normal Superior, en donde estudiaron las hijas y ahora también las nietas de Omar. Los otros son la Institución Educativa José Miguel de la Calle, la Institución Educativa Leticia Arango de Avendaño y la sede Alto de las Flores de la Institución Educativa Alejandro Vélez. Para estas remodelaciones, dijo Cardona, el presupuesto es casi 30.000 millones de pesos, 20.000 son asumidos por el Ministerio de Educación, el resto es en partes iguales entre Área Metropolitana y Envigado.



Por otro lado, se trabajó en el mejoramiento ambiental en Envigado, gracias a un convenio suscrito por Área Metropolitana para mejorar la calidad del aire, se instalará una estación de medición del aire del Sistema de Alertas Tempranas de Medellín y el valle de Aburrá (Siata).



El alcalde, además, resaltó que se sembrarán más árboles y se declararán dos zonas como áreas protegidas: el Parque Lineal Ambiental La Heliodora y el humedal de El Trianón, “esto es vital para preservar un medio ambiente, que es metropolitano”, agregó.

Se realizará la construcción de la Escuela Superior Tecnológica Metropolitana Débora Arango. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Todos estos avances, y varios otros, han sido posibles sin ceder autonomía de manejo territorial ni subir los impuestos, dijo Cardona, “eso aquí está vetado, el año pasado todo el mundo decía, antes de votar, que íbamos a cambiar el cobro del predial, nos van a cobrar nuevos impuestos. Igualmente, que Envigado va a perder autonomía... nada de eso ha pasado, seguimos teniendo total control solo que ahora tenemos más apoyo”, destacó y agregó que el municipio estaba en mora de entrar al Área Metropolitana, una inclusión que considera el mayor logro de su Alcaldía.



“Somos 10 territorios integrados al rededor de la planeación, el medioambiente, la sostenibilidad, la competitividad, la calidad de vida y la responsabilidad social territorial”, dijo para cerrar el director de Área Metropolitana, Eugenio Prieto; estas palabras las cree también el Alcalde de Envigado y han ido volviéndose cada vez más verdaderas para los envigadeños, quienes se han convencido de que entrar al Área Metropolitana fue la mejor decisión.

El municipio con la mejor calidad de vida

Envigado es el tercer municipio más poblado del valle de Aburrá, después de Medellín y Bello, pero tiene el índice de pobreza multidimensional más bajo del país. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

No gratuitamente, Envigado ha sido llamado el nuevo Mónaco de Colombia, evocando las condiciones de vida de esa ciudad europea.



Este municipio es el tercero con más habitantes en el valle de Aburrá, después de Medellín y de Bello, y en 2015 fue considerado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el informe ‘Tipologías departamentales y municipales’ como el mejor lugar para vivir en el país.



Este listado ubicó a Envigado en el primer por sus adecuadas condiciones educativas, de atención a la niñez, su oferta de trabajo, calidad de salud, vivienda y acceso a servicios públicos domiciliarios.



Para 2015, de acuerdo con el informe del DNP, el municipio tenía el menor Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) del país con 14 por ciento versus el promedio nacional que fue de 21,9 por ciento.



Raúl Cardona, alcalde de Envigado, entiende estas condiciones en su municipio y dice que también por ser el municipio del país con una de las mejores calidades de vida, es que la integración al Área Metropolitana del valle de Aburrá era importante: hay proyectos de gran magnitud que le permitirán seguir creciendo y siendo sostenible que la localidad no puede realizar por sí sola.



Aunque también fue precisamente por esto que varios de los habitantes de Envigado no estaban de acuerdo con integrarse al Área Metropolitana, dijo el Alcalde, como es el caso de Oswaldo Ossa, quien opina que el municipio siempre había sido independiente, “Envigado ha dependido solo de sí mismo desde que se fundó y no tiene por qué compartir”, contó, aunque reconoce que ha habido avances en algunos aspectos desde que el municipio se unió al ente territorial.



Ante esto el Alcalde comenta que ha sido parte de la idiosincrasia del pueblo envigadeño “de alguna forma creerse de mejor familia por todo el tema de la calidad de vida”, pero añadió que los avances que se logran con la unidad territorial son muy importantes y concluyó que, además, puede haber varias cosas que el municipio puede aprender y adoptar de los otros municipios, así como compartir y enseñar las buenas prácticas que ya ha venido desarrollando.

