Informalidad en minería, un mal que asedia a autoridades en Antioquia

Antioquia vale su peso en oro. Es el principal productor de oro del país, con 23.605 kilos en 2015, a lo que se suma que en el 2016 aportó a la industria cerca de 8 toneladas de oro legalmente extraído según datos del programa Oro Legal, de la Agencia Norteamericana de Cooperación Internacional (Usaid por sus siglas en inglés).



Es tanta la importancia de la Minería en Antioquia, que el 98,2 por ciento de las regalías corresponde a metales preciosos (oro, plata y platino).

Según la Agencia Nacional de Minería (ANM), para la vigencia 2016, el total de las regalías y compensaciones causadas y transferidas al Sistema General de Regalías (SGR), fue de 75.730 millones de pesos.



A pesar de tal magnitud de producción, para los expertos tan solo se ha “rasgado” una parte de las potencialidades que tiene el departamento.



“Ni el 10 por ciento. El problema es que faltan recursos para fomentar programas de exploración”, contó Luis Hernán Sánchez, director del área de ingeniería geológica e ingeniería de metalurgia de la Universidad Nacional.

Y no solo oro, según datos de la Agencia Nacional de Minería, en promedio, en los últimos cinco años, la participación de Antioquia en la producción de oro del país fue de 43,5 por ciento, en la producción de plata del 63,2 por ciento y en la producción de platino del 1,14 por ciento.



Irónicamente, a pesar de la cantidad de metales preciosos que hay registrados en la producción departamental, el gran problema es que no se sabe con exactitud el número de personas que los extraen. Especialmente de manera irregular.

Mientras la secretaría de Minas de Antioquia asegura que, basado en un censo de años atrás, el número de personas dedicadas a la minería es de aproximadamente 40.000 personas, para la Confederación de Mineros de Colombia (Conalminercol), el número es de 250.000 en todas las cadenas de la minería.



En lo referente a explotaciones ilegales, Usaid estima un promedio de 1.664 minas ilegales. “Las cifras de la Asociación de Mineros del Bajo Cauca Antioqueño indican que en los municipios de Caucasia, Cáceres, Nechi, El Bagre, Zaragoza y Tarazá se encuentran alrededor de 1.200 unidades de explotación minera informales”, indicó la agencia en un reporte.



Un número similar al reportado por el boletín temático de salud de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Sin embargo, ese informe aclara que se trata de un subregistro “ya que no hay una cifra certera avalada por todas las autoridades competentes”.

Por su parte, Liz Margaret Álvarez, secretaria de Minas de Antioquia, reconoció que la informalidad no está caracterizada, pero que están trabajando en tener un censo.

“Tenemos claro dónde están los títulos otorgados, cuáles son las áreas de influencia y qué actividad se está realizando en ejercicio de fiscalización, pero la caracterización en extracción ilegal de minerales no está caracterizada, hay avances en algunos municipios pero seguimos trabajando”, manifestó Álvarez.



Añadió que el Nordeste y Bajo Cauca son las zonas más álgidas para explotación minera ilegal. Allí está Segovia, que cuenta con un área de 127.000 hectáreas y tiene en su subsuelo las riquezas auríferas más grandes del país descubierta en la actualidad. Allí, el 80 por ciento del municipio se encuentra concesionado o en proceso de serlo.

Como parte de la lucha contra la minería ilegal en Buriticá (occidente), se han cerrado 213 bocaminas. . Foto: Jaiver Nieto / Archivo EL TIEMPO

Para Rubén Darío Gómez, secretario General de Conalminercol, explicó que en estas subregiones no se ha llevado a cabo procesos serios de legalización.



“Me refiero a la ‘ley del mercurio’ que es la Ley 1658. Ni Segovia ni Remedios están preparados para lo que sería la reubicación de las plantas de beneficio, no existen zonas industriales declaradas en el POT de cada municipio y nos llaman a que antes de 2018 tenemos que cerrar y trasladar las plantas industriales para ni siquiera sabemos para qué lado”, contó Gómez.



Añadió que entre 2010 y 2012 cuando se abrieron los procesos de legalización, la Gobernación de Antioquia recibió 3.500 solicitudes de las cuales, hoy 700 siguen vigentes.



“Pero el Decreto que formaliza está suspendido y no se han llevado a cabo las legalizaciones, incluyendo el laboratorio de Formalización del Bajo Cauca, “que es insignia para los procesos formalizadores en Colombia”, indicó el líder de mineros.

Finalmente, Ana Cristina Moreno, diputada de Antioquia, manifestó que Antioquia “está quedada” en el cronograma para caracterizar a los mineros informales, especialmente los que usan mercurio pues aunque hay registro desde 2013, en Antioquia no aparece nadie”.

‘En exploración para minería aún queda todo por hacer’

Luis Hernán Sánchez, director del área de ingeniería geológica e ingeniería de metalurgia de la Universidad Nacional, explicó que Antioquia se divide en tres zonas mineras: la zona occidental, que comprende Urabá, Buriticá y el Suroeste; una zona central, compuesta por el valle de Aburrá y el Norte, y la zona Oriental que abarca el Nordeste y el Bajo Cauca. Es última, es la más álgida.



“La primera zona es rica en cobre, oro, molibdeno, yeso, calizas, arcilla, manganeso, carbón y hay indicios para litio, que va a ser el metal del futuro porque la era espacial y los dispositivos electrónicos necesitan litio por ser un metal liviano”, explicó el experto. Añadió que de las tres, el Occidente es la zona más inexplorada.



“Urabá está toda inexplorada y tiene mucho potencial. Desde la Universidad estamos trabajando en un proyecto de exploración llamado ‘Posibilidades mineras de Antioquia para el desarrollo de nuevos proyectos industriales de impacto regional y nacional’ que busca hacer una revisión en el Occidente de los prospectos, caracterizar las calidades de los materiales y ver el potencial que tienen en términos cuantitativos”, contó.

Añadió que este proyecto aportaría al desarrollo no solo del oro, sino de otros minerales potenciales en Antioquia. La iniciativa está planeada para iniciar en enero del 2018 y duraría un año. Aún están en proceso de búsqueda de financiación pero no ha sido tan fácil. De otro lado, la zona Centro es rica en: oro, plata, cobre, cobrita y arcillas. Finalmente, la parte Oriente, es la zona más aurífera de Antioquia por los depósitos aluviales, con gran potencial para yacimientos de oro.



“Falta todo por hacer, creo que podríamos tener yacimientos enterrados de más de 50 toneladas de oro, pero se debe realizar un muestreo más detallado en esas zonas”, opinó el docente. Pero no solo es oro, Sánchez aseguró que, geológicamente hablando, Antioquia tiene reservas carbón estimadas en 2.000 millones de toneladas de carbón superficiales y otros 2.000 millones de toneladas profundas.



Si bien los títulos mineros del departamento corresponden al 17 por ciento de superposición de este, geológicamente casi todo su territorio es prospecto de oro. “Falta exploración, especialmente los aportes para la investigación desde la Academia”, puntualizó Sánchez.



DAVID ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

Medellín