Sigue inconformidad en Santa Elena por alzas en los cobros de energía

Con un incremento de casi el 2.900 por ciento, Rafael Estrada, dueño de un hotel en Santa Elena, no sabe cómo va a pagar la cuenta de cobro por más de 6 millones de pesos de su negocio.



Como él, varios habitantes de las diferentes veredas del corregimiento realizaron un plantón ayer, en horas de la tarde, en la Casa de Gobierno solicitando una explicación sobre las alzas desmedidas de las cuentas de energía.



“Según lo que dice EPM es que están cobrando tres meses. En tres meses me deberían cobrar tres veces lo que consumo, es decir 370 kilovatios al mes y me están cobrando 11.500”, comentó Estrada, quien aseguró que en la factura no le explican que le cobrarán tres meses sino uno.

Su cuenta, que se vence el 18 de enero, asegura que no la pagará y que en sus 20 años de residencia en el sector nunca le había aumentado más de 270.000 pesos la energía.



Al igual que Estrada, David Alejandro García, presidente de la Junta de Acción Local de Santa Elena, opinó que las mediciones de kilovatio por familia no les da.



“Llegaron cuentas que uno dice que si las familias ya pagaron facturas desde el mes de octubre hasta diciembre, ¿por qué se realiza de nuevo el cobro?”, señaló García, quien dijo que no sabe lo que EPM les está cobrando, detalló que los afectados del corregimiento se declararon en desobediencia civil con el lema ‘No se paga’. “No queremos que nos regalen nada pero pagamos solo lo justo”, agregó.

Sin embargo EPM, proveedor del servicio público, justificó el cobro de la energía, para el mes de enero, partiendo del hecho de que en el corregimiento, desde hace dos años y medio, se viene gestando un cambio de periodicidad en la lectura de los medidores.



“Las empresas de Colombia están facultadas para facturar mensual, trimestral y semestral. En el caso de Santa Elena se hacía de forma trimestral porque las viviendas estaban dispersas. Ahora se realizará mensual”, comentó Gustavo Adolfo Franco, Jefe de la Unidad de Gestión de Instalaciones de EPM.



Es por ello que, a medida que se fueron poblando las veredas, la decisión se tomó con anterioridad, se convocó a la comunidad y se les informó en más de 16 reuniones lo que iba a suceder.



“Nos faltaban 1.816 casas para realizar el cambio de facturación en enero. Eran más de 3.000 viviendas que se tendrían que modificar”, detalló Franco quien aseguró que desde octubre del 2017 se reunieron con la comunidad, sus líderes y el corregidor.

Nos faltaban 1.816 casas para realizar el cambio de facturación en enero. Eran más de 3.000 viviendas que se tendrían que modificar FACEBOOK

TWITTER

Y es que el ‘batacazo’, como algunos de sus habitantes lo denominaron, solo será por un mes mientras las personas se ponen al día con las facturas anteriores.



“Nosotros facturamos vencido, es decir que la gente consume, leemos lo que consume y cobramos lo que ya se consumió”, aseveró el funcionario quien agregó que lo que les llegó en la última cuenta de servicios corresponde al pago de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año pasado.



La inconformidad, de quienes no han logrado comprender la situación, resultó porque en ningún mes los habitantes de Santa Elena han dejado de pagar por el servicio de energía, según lo comentó con anterioridad García.



Pese a ello, la electricidad que pagaron en el último trimestre del año, es decir la de octubre, noviembre y diciembre, correspondía a la consumida en julio, agosto y septiembre.



Explicándolo de otro modo: si en una vivienda consumieron 250 kilovatios durante el trimestre de enero, febrero y marzo, EPM realizaba unas proyecciones y dividía el número de los kilovatios (250 KW) entre tres (por ser el trimestre) lo que daría un promedio de 83,3 KW consumidos mensualmente.



Los 83.3 KW se multiplican por la tarifa de la energía que rige cada mes (el valor fluctúa de acuerdo con la bolsa de valores), siendo 469 pesos el precio estándar.

Nosotros facturamos vencido, es decir que la gente consume, leemos lo que consume y cobramos lo que ya se consumió FACEBOOK

TWITTER

La liquidación de la factura trimestral, siendo en este ejemplo un aproximado de 39.000 pesos, se pagaba en los próximos tres meses el mismo valor, es decir en abril se pagaba lo consumido en enero, en mayo lo que se utilizó en febrero y en junio lo de marzo.



Las oficinas de EPM reciben a quienes no han logrado comprender el nuevo sistema y les explican, de nuevo, la forma de operar.



Adicional a ello, Franco explicó que la mayoría de viviendas del corregimiento pertenecen a los estratos 1,2 y 3, motivo por el cual obtienen un subsidio nacional en el pago de sus servicios y quienes vean necesario negociar el pago de la energía podrán diferirlo con cuotas, sin intereses, hasta por 48 meses.



Respecto al caso de Estrada, a quien le llegó la cuenta por más de 6 millones de pesos, la empresa detalló que el dueño maneja un hotel y que el año pasado le realizaron un cambio de medidor, además de que el establecimiento incrementó, posiblemente, su capacidad habitacional.



El plantón en las afueras de la Casa de Gobierno de Santa Elena se llevó a cabo ayer, a las 2 p. m. con más de 300 personas.





MARÍA CAMILA SALAZAR RUIZ

Para EL TIEMPO

@Camsal20

MEDELLÍN