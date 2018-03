Incertidumbre por desaparición de líder social en Antioquia

La incertidumbre ronda entre organizaciones sociales y de defensores de derechos humanos de Antioquia por la noticia de que uno de los líderes del Bajo Cauca, José Herrera, habría sido asesinado. El hombre está desaparecido y aún no hay confirmación oficial de que uno de los cadáveres encontrados en los últimos días en la zona corresponda al de él.

De acuerdo con información del Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Cceeu), el líder José Herrera fue víctima de desaparición forzada en el corregimiento de Puerto Valdivia, límite con el corregimiento del Aro (Ituango) desde hace cuatro días, este 22 de marzo se halló un cuerpo en la vereda Filadelfia (Ituango) y se dijo que era el de él. Sin embargo, las autoridades no han hecho la confirmación oficial.



La organización de derechos humanos recordó la grave situación que viven los defensores y líderes en el Norte y el Bajo Cauca antioqueños, por amenazas y agresiones.



Según Yesid Zapata, coordinador del Nodo Antioquia de la Cceeu, José Herrera era integrante de una de la asociación campesina del Bajo Cauca y presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Mesetas, de Puerto Valdivia y era uno de los voceros del programa de sustitución de cultivos ilícitos.



“En el departamento se han registrado desde 2010 hasta hoy, el asesinato de 163 líderes sociales lo que demuestra que no hay garantías para ejercer la labor y para la no repetición de este tipo de agresiones, ya que no se han tomado las medidas necesarias y efectivas para proteger la vida de los líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos”, indicó la Cceeu en un comunicado.



MEDELLÍN