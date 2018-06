Incertidumbre entre afectados del Bernavento

Eran las seis de la mañana de este jueves y Laura Gutiérrez estaba al frente del edificio Bernavento, ubicado en la loma de Los Bernal, en Medellín. Sería el último día que lo vería de pie tras seis años viviendo en el apartamento 1201. Tuvo que abandonar el edificio en el 2016 debido a las fallas estructurales de la edificación, pero no perdió la esperanza de volver. Hasta ayer.

“Hicimos lo posible por salvar nuestro hogar. Cada propietario pagó hasta 38 millones para una repotenciación que no fue suficiente. Por eso vine hoy (ayer), para hacerle el duelo a este proceso”, contó.



La angustia de los 48 propietarios se hizo polvo en cuestión de segundos. Después de la última alarma, un fuerte pero rápido estallido mandó al suelo la estructura.



“Se nos derrumbó la vida. Vimos caer nuestros sueños, proyectos y ahorros de vida. Todo quedó enterrado”, dijo con la voz entrecortada.



El edificio desapareció ante sus ojos, pero los problemas no lo hicieron. Algunos tienen que seguir pagando una vivienda que ya no existe, otros, están a la expectativa de si les cobrarán los más de 2.400 millones de pesos que costó la demolición.

Sobre lo que sigue, los afectados aseguran que no tienen quién les responda, pues los constructores no se han hecho presentes (Promotora Bernavento, Promotora San Felipe y Desarrollo Contemporáneo). Dicen que tampoco tienen claridad sobre qué pueda pasar con el lote, que sería una opción para recuperar su patrimonio.



Si bien la Alcaldía les envió un comunicado ofreciendo acompañamiento, Melissa Vanegas, otra afectada, dijo que más que palabras o abrazos, lo que necesitan son acciones en cuanto a justicia, celeridad y reparación.



Por otro lado, Rogelio Gómez, vocero de Atila Demoliciones, empresa encargada del procedimiento, dijo que este se cumplió como se esperaba.



“Después de derribar el edificio, sigue la demolición de los niveles inferiores que quedaron en pie y se removerán los escombros, proceso que tardará aproximadamente cuatro semanas”, dijo Gómez.



Además, si bien no se presentaron daños en las redes de servicios públicos, según el reporte de los técnicos, los habitantes tendrán tres días para hacer reclamaciones ante eventuales afectaciones que detecten y que hayan sido generadas por el procedimiento. La empresa Atila Demoliciones será la responsable de las reparaciones a que se den lugar.



DAVID ALEJANDRO MERCADO

Corresponsal de EL TIEMPO

Twitter: @AlejoMercado10