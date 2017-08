Incendio en barrio de Medellín deja 108 familias sin hogar

El incendio que se extendió el viernes por 8.000 metros cuadrados del barrio Moravia, nororiente de Medellín, no dejaba hasta anoche muertos, pero sí 108 familias sin hogar.

De los afectados, 193 son menores de edad y 208, adultos. Asimismo, hubo 12 personas atendidas por inhalación de humo y quemaduras leves. Tres perros y un gato murieron, y ocho animales más recibieron asistencia.



La emergencia, que ocurrió en la carrera 57 con calle 89 (comuna 4), fue atendida por 76 bomberos, que lograron controlar el incendio luego de tres horas. Intervinieron 15 socorristas, 7 máquinas contra incendios, tres ambulancias, cuatro vehículos de comando y 570 policías bachilleres.



En las estrechas calles del barrio Moravia, decenas de personas, jóvenes en su mayoría, llevaban agua en tarros, ollas y baldes y formaron una cadena humana que llegaba a las casas en llamas, mientras las mujeres, quebradas en llanto, cuidaban sus pocas pertenencias y a los niños.

Allí no era posible respirar bien, olía a lodo quemado, humedad y carbón. “Agua, todos ayuden con agua, con tierra, saquen a los niños”, gritaba una mujer acompañada de un hombre con un altavoz. Todos ayudaban.



El director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), Camilo Zapata Wills, explicó que aunque normalmente se apagan grandes incendios con descargas de agua desde un helicóptero, en este caso no se utilizaron porque caerían unos 3.000 galones de líquido con alta fuerza, lo que podría causar más daños en las otras viviendas, y el aire del helicóptero podría reavivar el fuego.



Cuando las llamas se apagaron, se disipó un poco la preocupación, pero el panorama era desolador: familias enteras lo perdieron todo y quedaron en la incertidumbre por su futuro.



En la zona hubo policías bachilleres y militares que se encargaron de vigilar que la tragedia no fuera aprovechada por personas inescrupulosas para robar lo que se salvó del fuego en las humildes viviendas.

Albergue provisional

No es la primera vez que el fuego se ensaña con Moravia. Sus habitantes hablaron de seis incendios pasados en el sector conocido como El Morro y otros tres en El Oasis.

​

A Róbinson Agudelo, quien lleva 23 años viviendo en ese barrio, la emergencia lo cogió vendiendo aguacates y, aunque corrió hacia su casa, no logró llegar a tiempo para salvarla. Perdieron todo lo que tenían, relató entre lágrimas.



Las autoridades investigan las causas de la conflagración y brindan atención psicosocial a los afectados.



El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que la primera noche de la tragedia muchos de los afectados se quedaron con familiares o amigos cercanos. Quienes no tenían a dónde ir durmieron en la escuela más cercana al barrio, que sirvió como albergue.



“Después viene el arrendamiento temporal durante tres meses y luego buscar la solución de vivienda definitiva”, añadió el Alcalde de Medellín.



La Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia recibirá ayudas desde este sábado y hasta el próximo lunes en sus instalaciones para apoyar a los damnificados por el incendio.



* Se habilitó el número de cuenta corriente 003666666-61 de Bancolombia a nombre de la Corporación Antioquia Presente, para ayudar a los damnificados.



Esneyder Gutiérrez

Redactor EL TIEMPO