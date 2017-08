Se realiza evaluación de daños tras incendio en fábrica Peldar

23 de agosto 2017 , 06:43 a.m.

Se trató de un incendio estructural en la fábrica de envases de vidrio, vidrio plano y cristalería Peldar, ubicada en Envigado, sur del valle de Aburrá. Para apagar las llamas, que alcanzaron gran altura, se necesitó entre 20 y 25 minutos.



Hacia las 8:20 de la noche los bomberos de ese municipios recibieron las llamadas reportando la emergencia. "Despacharon una tripulación que se encontraban cerca del sitio para que hiciera la atención inicial, luego despachamos una máquina de 750 galones y posteriormente una máquina escalera. Todas con tripulaciones completas para un total de 14 bomberos", contó Luis Bernardo Morales, capitán del cuerpo de Bomberos de Envigado.Además, se solicitó el apoyo de Bomberos Itagüí, para evitar que la emergencia fuera más grande.

De acuerdo con Morales, la causa del incendio fue el derramamiento de vidrio fundido sobre aceite de lubricación y otros elementos propios de la fabricación de ese material. Por fortuna, el hecho no dejó ninguna persona herida.



De acuerdo con los últimos reportes, este miércoles se verificó que no hubo afectación a la estructura del lugar y no fue necesario apagar los hornos ni suspender la producción. Por otro lado, Peldar adelantará las evaluaciones correspondientes de los daños y costos de reparación.





