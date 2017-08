Un incendio se propagó en un barrio de casas de madera en Medellín

A esta hora, más de 40 bomberos atienden una emergencia en el barrio Moravia, nororiente de Medellín, donde un incendio consumió varias casas de madera en este sector, que antiguamente era un basurero.

La emergencia se registró exactamente en la carrera 57 con calle 89 (comuna 4), lo que causó el cierre de la Regional y el puente de la Madre Laura.

Fuerte incendio se presentó en el barrio Moravia, de Medellín, en el que hay gran cantidad de casas de madera. Crédito: Esneyder Gutiérrez pic.twitter.com/9FrMaWMrzF — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) 18 de agosto de 2017

Habitantes de Moravia, en Medellín, ayudan a controlar las llamas. Muchas familias lo perdieron todo. Crédito: Esneyder Gutiérrez. pic.twitter.com/tvM4GTZDPs — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) 18 de agosto de 2017

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que ya está en la zona, explicó que no hay víctimas y que allí hay siete máquinas de bomberos controlan la emergencia, así como tres ambulancias, que atienden personas por inhalación de humo.



“Es un sector con casas de madera, por lo que se expandió muy rápido. Se adelantará el censo para saber cuántas familias resultaron afectadas. Ellos lo perdieron todo, están en la tristeza absoluta, en la incertidumbre. y estamos aquí para acompañarlos”, aseguró.

Alcalde @FicoGutierrez lidera operación en control de incendio barrio Moravia, 40 bomberos y 15 socorristas trabajan en sitio. pic.twitter.com/0XNabmaopa — DAGRD - MEDELLÍN (@DAGRDMedellin) 18 de agosto de 2017

El director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), Camilo Zapata Wills, explicó que normalmente apagan grandes incendios con descargas de agua desde un helicóptero, pero que en Moravia no será posible porque caerían unos 3.000 galones de agua con alta fuerza, lo que podría causar daños en las viviendas y el aire del helicóptero podría reavivar las llamas.



“Es importante aclarar que el cuerpo de bomberos está haciendo el trabajo y el esfuerzo de la manera técnica con todos los recursos necesarios y posibles. Hay unas 100 personas, entre bomberos, personal socorristas y policías haciendo trabajos, hay control del 95 por ciento, pero faltan algunos focos”, detalló.



Robinson Felipe Agudelo, quien lo perdió todo, contó que en el momento de la conflagración estaba vendiendo aguacates en el barrio y desde lejos vio las llamas y corrió a ver su casa, pero ya estaba consumida. “Todos los vecinos empezamos a ayudarnos unos a otros. No alcancé a sacar nada, me quedé con lo que tenía puesto, pero lo importante es que no hay muertos”, agregó.

"Han ocurrido seis incendios"

Robinson Agudelo, afectado del sector, dice que no es la primera vez que ocurre un incendio en el barrio.

Afectado incendio Moravia Robinson Alzate asegura que han ocurrido 6 incendios en la zona El audio embebido no es soportado

"Lo perdimos todo"

Habitantes afectadas por el incendio dice que sus hijos estaban en el colegio cuando ocurrió el incendio.

Afectada incendio Moravia Otra de las afectadas dice que no sabe qué hará tras perder su casa El audio embebido no es soportado

Afectados por incendio en Moravia Una de las afectadas narra su drama al perder su vivienda El audio embebido no es soportado

