'Inasistencia escolar en comuna 13 está en los parámetros normales'

07 de julio 2018 , 10:57 a.m.

07 de julio 2018 , 10:57 a.m.

Esta semana, la Personería de Medellín denunció que, en una sola institución educativa de la comuna 13, cerca de 146 estudiantes no habían vuelto a clases en lo que va corrido del 2018. La denuncia toma sentido teniendo en cuenta que esta comuna vive una ola de violencia que no ha menguado en lo que va de este 2018. Esta semana, los habitantes de ese sector de la ciudad hicieron visible, por medio de denuncias y a través de los medios de comunicación, que la policía ha cometido excesos de fuerza y que en las noches las balaceras se han intensificado.

Ayer, viernes 7 de julio, se presentó una inasistencia escolar de 8,6 por ciento, según informó la secretaría de Educación de la ciudad. Según ese despacho, las cifras son normales para los parámetros de inasistencia que se tienen para los viernes.



La secretaría, además, anunció que de los 146 jóvenes que la personería denunció no habían vuelto a clases, ya 106 de ellos se reintegraron al sistema educativo.



El secretario de educación de Medellín, Luis Guillermo Patiño, expresó que lo que ha sucedido en la comuna 13 se trata de desescolarización e inasistencia, que no es lo mismo que deserción; esta se presenta cuando los estudiantes abandonan definitivamente el sistema escolar. Cosa que, según la secretaría de Educación, no ha sucedido con los estudiantes mencionados.

"En una sola institución educativa de la "Comuna 13", 146 estudiantes no han vuelto a las aulas de clase en lo que va corrido del año 2018", dice personero Delegado para los #DDHH @juanfgomezgomez #DondeTodosContamos pic.twitter.com/S49EtSVocH — Personería de Medellín (@personeriamed) 6 de julio de 2018

Patiño, respecto al tema, expresó que, en zonas complejas de la ciudad, en donde hay problemas de deserción a causa de la violencia y de diferentes problemas sociales, se está acompañando a los estudiantes y a los padres con actividades sociales y culturales. Para ello se están haciendo jornadas de búsqueda y recorridos en diferentes zonas de la ciudad para ver qué dificultades tienen los niños y jóvenes para acercarse al sistema educativo.

Valoramos el acompañamiento de @personeriamed Pero esta cifra no es acertada: De los 146 estudiantes que mencionan: 106 están matriculados en Instituciones Educativas de Medellín y El Valle de Aburrá (Fuente MEN: SIMAT) No hay deserción cuando se encuentran en el sistema escolar. — LuisGuillermo Patiño (@LuisGPatino) 7 de julio de 2018

La deserción escolar en la ciudad, según cifras del Dane, está en 3,1 por ciento.

Por último, desde la secretaría de Educación hicieron un llamado para que los padres no crean ciegamente en las cadenas que se envían por Whatsapp en las que se transmite información falsa para atemorizar a la comunidad.



MEDELLÍN